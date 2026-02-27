Butragueño: “Es curioso enfrentar al Manchester City por quinto año seguido”

Emilio Butragueño calificó de “curioso” el cruce del Real Madrid con el Manchester City por quinto año seguido en la Liga de Campeones.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

MADRID, 13/01/2026.- El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño presenta al nuevo entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa (no en la imagen) durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este martes. El Real Madrid se enfrenta mañana al Albacete en un partido de octavos de final de la Copa del Rey. EFE/ J.J. Guillén

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño .(Foto Prensa Libre: EFE).

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, señaló este viernes, tras conocerse los emparejamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones, que le resultaba “curioso” que el conjunto blanco haya quedado emparejado con el Manchester City por quinto año consecutivo.

“Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos. Creo que ya son cinco temporadas seguidas jugando contra el Manchester City, por lo tanto nos conocemos muy bien.

Tienen una gran plantilla y eso les da muchas opciones. El primer partido es en el Bernabéu y eso nos obliga a conseguir un buen resultado que nos permita defenderlo en Manchester”, declaró el exjugador del Real Madrid en una entrevista con Movistar, tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Butragueño también puso de relieve el gran espectáculo al que nos tiene acostumbrados este clásico europeo: “Siempre que jugamos con ellos son partidos de fútbol ofensivo, normalmente con bastantes goles. Yo creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo”.

Butragueño también habló sobre las lesiones, una de las tareas pendientes del conjunto merengue en este tramo de la temporada, y dijo al respecto que confía en que los jugadores afectados “estén en condiciones para la eliminatoria”, porque van a necesitar “a todos, dada la exigencia del rival”.

Por último, se mostró ilusionado con la eliminatoria, ya que esta competición, resaltó, “significa mucho” para el Real Madrid, y se mostró confiado en la capacidad de la plantilla para “responder a la exigencia”.

El Real Madrid fue el primer emparejado del día y se enfrentará al Manchester City en el Bernabéu el 11 de marzo, durante la ida de la eliminatoria, mientras que visitará el Etihad Stadium de Manchester para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones el 17 del mismo mes.

