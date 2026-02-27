“Tendremos que hacer un partido perfecto en Newcastle”, afirma Deco tras conocer a su rival en los octavos de la Champions League

El director deportivo del Barcelona, Anderson de Souza, “Deco”, valoró este viernes, tras el sorteo que emparejó al conjunto azulgrana con el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones, que deberán hacer “un partido perfecto” en la ida para ganar en Inglaterra.

En declaraciones a los medios desplazados a la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), Deco recordó que el Barcelona ya venció en St. James’s Park en la fase de liga en septiembre (1-2), aunque para ello tuvo que completar “un partido espectacular a todos los niveles”.

“Para poder superarlos necesitaremos otro partido perfecto. Tienen un campo difícil, con uno de los mejores ambientes del mundo y con su energía empuja a los jugadores”, valoró el director deportivo del conjunto catalán.

Deco negó que la intensidad que caracteriza a los equipos de la Premier League pueda ser un problema para los azulgranas. “Tenemos que jugar con nuestro estilo, tener el balón. Si el Barça es contundente, siempre opta a ganar a cualquiera”, apuntó.

El director deportivo bromeó al asegurar que fue “una buena señal” que Ivan Rakitic, integrante del último Barcelona que ganó la Champions en el 2015, fuera el encargado de abrir las bolas del sorteo, aunque advirtió que “pensar en la final” a estas alturas de la competición no es lo adecuado.

“La Champions es un sueño, pero sabemos que hay que ir partido a partido. Ya hemos visto muchas sorpresas (en esta competición). El Newcastle viene de marcar muchos goles en la ronda anterior. Aquí no hay favoritismos”, valoró.

Deco admitió que la Liga de Campeones es “un sueño” compartido por el club y la afición, si bien negó que exista una deuda pendiente tras caer eliminados el curso pasado en las semifinales.

“El año pasado hicimos todo lo posible, pero a veces los detalles te hacen llegar o no. Puede ser que el equipo tenga un poco más de madurez este año. El equipo ha generado la ilusión para soñar con ganar la Champions, pero tenemos que ser mejores que hasta ahora”, agregó el director deportivo, quien advirtió que “no puede pasar lo que pasó en la Copa”, en referencia a la derrota por 4-0 en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid.