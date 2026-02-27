“Tendremos que hacer un partido perfecto en Newcastle”, afirma Deco tras conocer a su rival en los octavos de la Champions League

Fútbol Internacional

“Tendremos que hacer un partido perfecto en Newcastle”, afirma Deco tras conocer a su rival en los octavos de la Champions League

Deco advirtió que el Barcelona necesitará “un partido perfecto” en su visita al Newcastle en los octavos de final de la Champions League.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

|

time-clock

FC Barcelona Sports Director Anderson de Souza Deco is pictured at the Joan Gamper training ground in Sant Joan Despi, near Barcelona, on September 2, 2023. Barcelona signed Atletico Madrid forward Joao Felix and Manchester City defender Joao Cancelo on loan until the end of the season. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Anderson de Souza Deco director deportivo del Barcelona.(Foto Prensa Libre: AFP).

El director deportivo del Barcelona, Anderson de Souza, “Deco”, valoró este viernes, tras el sorteo que emparejó al conjunto azulgrana con el Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones, que deberán hacer “un partido perfecto” en la ida para ganar en Inglaterra.

En declaraciones a los medios desplazados a la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), Deco recordó que el Barcelona ya venció en St. James’s Park en la fase de liga en septiembre (1-2), aunque para ello tuvo que completar “un partido espectacular a todos los niveles”.

“Para poder superarlos necesitaremos otro partido perfecto. Tienen un campo difícil, con uno de los mejores ambientes del mundo y con su energía empuja a los jugadores”, valoró el director deportivo del conjunto catalán.

Deco negó que la intensidad que caracteriza a los equipos de la Premier League pueda ser un problema para los azulgranas. “Tenemos que jugar con nuestro estilo, tener el balón. Si el Barça es contundente, siempre opta a ganar a cualquiera”, apuntó.

El director deportivo bromeó al asegurar que fue “una buena señal” que Ivan Rakitic, integrante del último Barcelona que ganó la Champions en el 2015, fuera el encargado de abrir las bolas del sorteo, aunque advirtió que “pensar en la final” a estas alturas de la competición no es lo adecuado.

LECTURAS RELACIONADAS

This photograph shows a screen displaying the results of the 2025-2026 UEFA Champions League round of 16, quarter-final and semi-final draw at the House of European Football in Nyon, western Switzerland on February 27, 2026. (Photo by Harold CUNNINGHAM / AFP)

Champions League: Barcelona y Real Madrid ya conocen a sus rivales en los Octavos de Final

chevron-right
Lisbon (Portugal), 11/10/2025.- Portugal's Cristiano Ronaldo warms up ahead of the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Portugal and Ireland, in Lisbon, Portugal, 11 October 2025. (Mundial de Fútbol, Irlanda, Lisboa) EFE/EPA/FILIPE AMORIM

Cristiano Ronaldo compra acciones del Almería, equipo de la segunda división de España

chevron-right

“La Champions es un sueño, pero sabemos que hay que ir partido a partido. Ya hemos visto muchas sorpresas (en esta competición). El Newcastle viene de marcar muchos goles en la ronda anterior. Aquí no hay favoritismos”, valoró.

Deco admitió que la Liga de Campeones es “un sueño” compartido por el club y la afición, si bien negó que exista una deuda pendiente tras caer eliminados el curso pasado en las semifinales.

“El año pasado hicimos todo lo posible, pero a veces los detalles te hacen llegar o no. Puede ser que el equipo tenga un poco más de madurez este año. El equipo ha generado la ilusión para soñar con ganar la Champions, pero tenemos que ser mejores que hasta ahora”, agregó el director deportivo, quien advirtió que “no puede pasar lo que pasó en la Copa”, en referencia a la derrota por 4-0 en la ida de las semifinales contra el Atlético de Madrid.

ARCHIVADO EN:

Barcelona FC Champions League Deco Newcastle Sorteo 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS