Mundial 2026: aficionados enfrentan el torneo más caro y complejo de la historia a 98 días de su inicio

Fútbol Internacional

Mundial 2026: aficionados enfrentan el torneo más caro y complejo de la historia a 98 días de su inicio

El Mundial del 2026 se perfila como el torneo más costoso de la historia, con precios de boletos y alojamiento disparados por la demanda.

Herberth Marroquín

|

time-clock

MEX6127. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/03/2026.- Fotografía aérea de las obras en los alrededores del estadio Banorte este martes, en Ciudad de México (México). A 100 días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, México acelera preparativos para uno de los mayores eventos deportivos de su historia reciente, mientras enfrenta notables desafíos en seguridad, infraestructura y servicios básicos bajo la atenta mirada internacional. EFE/ Isaac Esquivel

Fotografía aérea de las obras en los alrededores del estadio Banorte este martes, en Ciudad de México (México). A 98 días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. (Foto Prensa Libre: EFE).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande jamás organizada: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio del 2026, lo que marcará un antes y un después en logística, movilidad, infraestructura y, especialmente, en el acceso a entradas y alojamiento.

Este crecimiento histórico vino acompañado de un fenómeno que ya se siente en todo el planeta: los precios de los boletos, hoteles y servicios se han disparado a niveles nunca antes vistos para un Mundial.

La FIFA adoptó oficialmente el sistema de precios dinámicos, que ajusta las tarifas según la demanda, el partido y la ciudad. Aunque en teoría las entradas podrían partir desde US$60, en la práctica la realidad es muy distinta.

En promedio, los boletos menos cotizados para la fase de grupos se ubican entre US$450 y US$800, y para partidos de alto perfil los precios han llegado a miles de dólares, incluso antes de que abra la última ventana oficial de venta.

LECTURAS RELACIONADAS

Mundial 2026: FIFA revela el póster oficial a 100 días del arranque, un collage que une a Canadá, EE. UU. y México

chevron-right
AME8650. BRASILIA (BRASIL), 26/02/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). Antes de acercarse al atril para entonar su discurso, Lula recibió el trofeo dorado de manos de Cafú, el último capitán brasileño en alzar la copa, siguiendo con el protocolo de la FIFA, que establece que el galardón de oro macizo solo puede ser tocado por jefes de Estado y consagrados campeones del mundo EFE/ Andre Borges

A cien días del Mundial 2026: todo lo que debes saber rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia

chevron-right

El caso más extremo: Colombia vs. Portugal, un boleto de lujo

El duelo del 27 de junio en Miami, entre Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo, es hasta ahora uno de los partidos más demandados del torneo. En la lotería oficial de la FIFA, los precios iban de US$265 a US$700.

Durantes los últimos dias en plataformas no oficiales, la misma entrada más barata ronda los US$2,300, mientras que los asientos VIP se han disparado hasta US$38,000.

Este encuentro se convirtió, según la FIFA, en uno de los más solicitados de todo el Mundial, superado solo por partidos como el México–Corea del Sur, la final y el inaugural México–Sudáfrica.

El Mundial 2026 se perfila como el más caro de la historia para los aficionados, con alojamiento casi inaccesible y una reventa convertida en la única alternativa para muchos.

Un Mundial de récords… y desafíos

La FIFA confirmó 500 millones de solicitudes de entradas en toda la competencia, lo que equivale a unos 5 millones por partido, para estadios que en promedio albergan 70,000 espectadores. Aunque la fiesta del futbol promete ser la más grande jamás vista, crece el debate sobre la accesibilidad económica para los aficionados, quienes enfrentan entradas impagables, hoteles saturados y costos de viaje en alza constante.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Boletos Copa del Mundo Mundial 2026 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS