Mundial 2026: aficionados enfrentan el torneo más caro y complejo de la historia a 98 días de su inicio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande jamás organizada: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio del 2026, lo que marcará un antes y un después en logística, movilidad, infraestructura y, especialmente, en el acceso a entradas y alojamiento.

Este crecimiento histórico vino acompañado de un fenómeno que ya se siente en todo el planeta: los precios de los boletos, hoteles y servicios se han disparado a niveles nunca antes vistos para un Mundial.

La FIFA adoptó oficialmente el sistema de precios dinámicos, que ajusta las tarifas según la demanda, el partido y la ciudad. Aunque en teoría las entradas podrían partir desde US$60, en la práctica la realidad es muy distinta.

En promedio, los boletos menos cotizados para la fase de grupos se ubican entre US$450 y US$800, y para partidos de alto perfil los precios han llegado a miles de dólares, incluso antes de que abra la última ventana oficial de venta.

El caso más extremo: Colombia vs. Portugal, un boleto de lujo

El duelo del 27 de junio en Miami, entre Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo, es hasta ahora uno de los partidos más demandados del torneo. En la lotería oficial de la FIFA, los precios iban de US$265 a US$700.

Durantes los últimos dias en plataformas no oficiales, la misma entrada más barata ronda los US$2,300, mientras que los asientos VIP se han disparado hasta US$38,000.

Este encuentro se convirtió, según la FIFA, en uno de los más solicitados de todo el Mundial, superado solo por partidos como el México–Corea del Sur, la final y el inaugural México–Sudáfrica.

El Mundial 2026 se perfila como el más caro de la historia para los aficionados, con alojamiento casi inaccesible y una reventa convertida en la única alternativa para muchos.

Un Mundial de récords… y desafíos

La FIFA confirmó 500 millones de solicitudes de entradas en toda la competencia, lo que equivale a unos 5 millones por partido, para estadios que en promedio albergan 70,000 espectadores. Aunque la fiesta del futbol promete ser la más grande jamás vista, crece el debate sobre la accesibilidad económica para los aficionados, quienes enfrentan entradas impagables, hoteles saturados y costos de viaje en alza constante.