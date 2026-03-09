¿Varias semanas? a cuánto llegó el precio de la gasolina en EE. UU. y hasta cuándo podría seguir en alza

El precio de la gasolina en Estados Unidos ha vuelto a subir este 9 de marzo, desde que comenzó el conflicto armado contra Irán, y llegó a US$3.48 por galón.

Según información proporcionada por la Asociación Automovilística de Estados Unidos, el precio de la gasolina ha aumentado casi 17% desde que el pasado 28 de febrero comenzaron los operativos militares en territorio iraní.

El alza en los precios de los combustibles se suma al incremento del petróleo, que llegó a superar los US$100 por barril.

El aumento del petróleo se debe a que varios países de Oriente Medio habrían reducido la producción, en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán.

La guerra también ha provocado un repunte en los mercados energéticos. Por ejemplo, el precio del crudo WTI aumentó casi 35%, lo que ha elevado indirectamente el valor de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones.

Entre los estados que han registrado los mayores aumentos de precios se encuentran Texas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Florida, según datos publicados por el medio The Wall Street Journal.

¿Cuánto durará?

Recientemente, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que el repunte de los precios en los mercados energéticos podría durar “varias semanas, pero no meses”.

“En el peor de los casos, esto durará semanas, no meses”, afirmó Wright. Además, añadió que Washington no tiene, de momento, planes para atacar la industria energética de Irán.

