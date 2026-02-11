Nueva ley portuaria divide criterios entre comisiones legislativas y gobernanza divide los dictámenes

El diputado Jorge Ayala, integrante de la Comisión de Economía, explicó que originalmente se trabajó con la idea de hacer un dictamen conjunto entre ambas comisiones, por lo que los equipos técnicos elaboraron una iniciativa de ley que integra dos propuestas (6527 y 6541) sobre el Sistema Portuario Nacional.

Sin embargo, expuso que, al preparar el dictamen, surgió una diferencia de criterio entre los integrantes de cada comisión en relación con el modelo de gobernanza del sistema portuario.

Derivado de ello, la Comisión de Comunicaciones emitió su dictamen la última semana de enero con una propuesta de gobernanza, y la de Economía lo presentó el lunes último con algunas modificaciones al documento trabajado en conjunto.

En el dictamen de la sala de Economía se abordaron requerimientos específicos planteados por el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y la Comisión Portuaria Nacional (CPN), en cuanto a la definición y delimitación de responsabilidades de la autoridad marítima en temas de seguridad y protección bajo la nueva autoridad portuaria.

Ayala señaló que la diferencia sustancial radica en el modelo de gobernanza. La propuesta de la Comisión de Comunicaciones incluye a cuatro representantes del Organismo Ejecutivo: los ministerios de Economía, Comunicaciones, Gobernación y Agricultura, además del sector privado por medio del Cacif.

En cambio, la propuesta de la Comisión de Economía incluye a tres representantes del Ejecutivo (Economía, Comunicaciones y Gobernación); sustituye al Ministerio de Agricultura por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y otorga la quinta silla al Consejo de Usuarios de Puertos, figura creada por la ley, en la cual participan distintas cámaras empresariales.

Según Ayala, al integrar al Consejo de Usuarios se promueve “un proceso más abierto y democrático”, ya que, por ejemplo, en el Cacif no está incluida la Cámara de Comercio, que aglutina a numerosos empresarios medianos y pequeños, también usuarios relevantes de los puertos.

Por aparte, se integraron las observaciones del Mindef en tres áreas principales. Primero, su posibilidad de participar en la gobernanza. La Comisión de Economía propone su inclusión como invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución, que establece que los puertos deben estar bajo autoridades civiles.

Se acordó que el Mindef podrá asistir permanentemente a reuniones, y participar en estructuras operativas en los puertos, como las fuerzas de tarea, en temas de seguridad.

Además, plantearon inquietudes sobre la definición de sus responsabilidades como autoridad marítima, en contraste con la institucionalidad de la nueva autoridad portuaria. Ayala indicó que se definieron mejor las competencias, ya que el Mindef, por mandato constitucional, es responsable de la seguridad y soberanía de las aguas territoriales, así como de la prevención de ingreso o salida de buques en los puertos del país.

Asimismo, se aclaró la responsabilidad de la autoridad portuaria respecto de la infraestructura en tierra y la protección de las instalaciones portuarias.

También se incluyeron definiciones sobre la aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es necesario para la certificación de los puertos, y se detalló la competencia de cada entidad.

El proyecto también establece un mecanismo de transición entre la Comisión Portuaria Nacional y la nueva Autoridad Portuaria Nacional, a fin de evitar vacíos en el traslado de funciones y atribuciones.

Qué procede

Al existir dos dictámenes, el pleno del Congreso debe conocerlos, agendar en el primer debate las iniciativas, informar que hay dos dictámenes para las mismas, leer ambos y preguntar al pleno cuál debe discutirse. El que reciba mayoría de votos será el que continúe su proceso legislativo, según explicó Ayala.

La Comisión de Economía aún recopila las firmas de sus integrantes y los votos concurrentes o razonados para el dictamen.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se pronunció reconociendo la labor y los dictámenes que efectuaron ambas comisiones lo cual califican como “un primer paso decisivo para transformar y modernizar el sistema portuario de Guatemala”.

Agrega que los puertos son infraestructura estratégica para el comercio exterior por los cuales se moviliza el 74% del volumen total de la carga nacional, por lo que esperan se finalice la aprobación en el proceso legislativo.