Alza del combustible amenaza con elevar el costo de los boletos aéreos en EE. UU. ante tensiones en Oriente Medio

La paralización de algunas funciones gubernamentales ha provocado complicaciones en aeropuertos de las principales ciudades debido a la falta de personal, lo que ha generado retrasos y dificultades operativas.

A esta situación se suma el aumento del precio del combustible, lo que podría elevar los costos de operación de las aerolíneas y, eventualmente, reflejarse en el precio de los boletos aéreos.

Medios estadounidenses informaron que, debido al conflicto en Irán, el precio de los vuelos podría incrementarse en rutas nacionales e internacionales. Algunas aerolíneas podrían trasladar el aumento de costos a los pasajeros mediante recargos por combustible.

Incluso, según reportes difundidos por el programa “Hoy Día”, de la cadena Telemundo, el precio de los boletos aéreos podría llegar a duplicarse si la tendencia al alza en el combustible continúa.

Presión inflacionaria

El repunte de los precios internacionales de la energía, impulsado por la guerra en Oriente Medio, también genera nuevas presiones inflacionarias en Latinoamérica.

Este escenario podría llevar a los bancos centrales de la región a retrasar los recortes de tasas de interés o a mantener durante más tiempo políticas monetarias restrictivas.

El encarecimiento del petróleo, con el Brent por encima de los 100 dólares, amenaza con trasladarse a combustibles, transporte, alimentos y vuelos, justo cuando varias economías latinoamericanas buscaban consolidar la desaceleración de la inflación.

Además, el aumento de los precios energéticos influye en las expectativas inflacionarias de consumidores, empresas e inversionistas, un factor clave en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales.

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