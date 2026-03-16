Los precios de las gasolinas subieron más de Q3 en una semana y el diésel, más de Q5

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Los precios de las gasolinas subieron más de Q3 en una semana y el diésel, más de Q5

Los precios de las gasolinas subieron en Guatemala más de Q3 en una semana, y el diésel, más de Q5, según el nuevo monitoreo del lunes 16 de marzo efectuado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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gasolina precios persona con dispensador de gasolina

Alzas al combustible ya llevan varias semanas en Guatemala (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El diésel llegó a Q37.30 por galón, según el promedio en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, mientras que en servicio completo se situó en Q38.55.

Las alzas fueron de Q5.49 y Q5.70, que representan 17.2% y 17.3%, respectivamente.

Desde la semana pasada, el precio del diésel superó al de las gasolinas. Alzas en los combustibles lleva tres semanas.

En tanto, el monitoreo del MEM refiere que la gasolina superior, en modalidad de autoservicio en la misma área, se situó en Q36.48, y en servicio completo, en Q37.56. En estos casos, el alza fue de alrededor de Q3.50, que representa 10.5%.

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Mientras tanto, la gasolina regular, en autoservicio, llegó a Q35.47 por galón, y en servicio completo, a Q36.55. Para este combustible, el aumento fue de Q3.59 y Q3.64, respectivamente, que representan 11.26% y 11.05%.

Los precios de los combustibles ya reportaban alzas desde inicios del 2026; sin embargo, estas han sido más drásticas desde el 28 de febrero, cuando iniciaron los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de este país en Medio Oriente.

MEM gráfica precios promedio semanales combustibles al 16 marzo 2026
Gráfica de precios de gasolinas y diésel promedio semanales al 16 marzo 2026, según el nuevo monitoreo del Ministerio de Energía y Minas. (Foto, Prensa Libre: Gráfica MEM).

El MEM ha reforzado el seguimiento a los cambios con monitoreos más constantes. Además, el Gobierno reforzó su programa de verificación, conocido como Plan Centinela.

Hasta este lunes, la Diaco ha presentado ante el Ministerio Público (MP) 42 denuncias contra estaciones de servicio, de las cuales 17 provienen de las verificaciones de esta entidad y 25 del MEM, por posible especulación.

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ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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