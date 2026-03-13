Alza de combustibles en Guatemala: ¿por qué el diésel aumenta más que la gasolina?

Según el monitoreo extraordinario efectuado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el jueves 12 de marzo, los precios de los combustibles reflejan nuevas alzas respecto de los cotizados el lunes 9, siendo el incremento más drástico el caso del diésel.

El galón de gasolina superior subió Q1.92 y llegó a Q34.92 en modalidad de autoservicio en el área metropolitana; la gasolina regular tuvo un aumento de Q2.09, situándose en Q33.97; mientras que el diésel registró el mayor incremento, de Q3.35, alcanzando los Q35.16 por galón, según la institución.

Con estos ajustes, ahora el precio del diésel supera al de las dos gasolinas.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), indicó que el lunes anterior el diésel se cotizaba en alrededor de Q26 por galón, pero actualmente llega a Q35.29, lo que representa un incremento de aproximadamente Q9 —alrededor del 35%— en el área metropolitana.

En Huehuetenango ya se cotizaba en Q37.90; en zonas cercanas a las fronteras con El Salvador incluso se ha registrado a Q38.50. En Tecún Umán ronda los Q35.29 y en algunas estaciones alcanza los Q36. En Las Verapaces, reportan precios entre Q37.80 y Q38, agregó.

Alto consumo

Erwin Barrios, viceministro de Energía y Minas encargado del área de Hidrocarburos, explicó ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que el alza internacional en los combustibles comenzó hace aproximadamente tres meses, cuando surgieron advertencias sobre una posible guerra en el Medio Oriente.

Respecto al diésel, agregó que la situación es delicada, ya que en Guatemala es el combustible más utilizado para actividades productivas, puesto que todo el transporte pesado opera con este. Representa más del 50% del consumo nacional de combustibles.

El funcionario detalló que la guerra ha provocado daños principalmente en refinerías de diésel, lo que explica la marcada alza de su precio en comparación con las gasolinas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“El diésel se está viendo muy afectado en precio con respecto a la gasolina; está muy elevado, le está impactando mucho y esta ola es la que viene, o sea, no la hemos recibido aún”, expresó Barrios. Afirmó ante diputados que, sin lugar a duda, el precio seguirá en aumento.

El funcionario recordó que en diciembre pasado los precios del combustible se encontraban en niveles razonables, pero comenzaron a subir debido a la especulación provocada por las noticias de un conflicto armado, lo cual afecta al país que es importador de hidrocarburos. El conflicto inició el 28 de febrero con un ataque militar de EE. UU. e Israel a Irán y la posterior reacción de este país.

Además, explicó que el combustible en general, que actualmente llega al país registra aumentos debido a varios factores: la especulación internacional derivada del conflicto, los costos del transporte marítimo, el aumento en la tarifa por el paso por el Canal de Panamá y el alza en los precios de espera en los puertos guatemaltecos.

Advirtió que se trata de una escalada de precios que aún no ha alcanzado su punto máximo en el país, y que en la medida en que el conflicto se prolongue o se intensifique, las consecuencias se harán sentir principalmente en el precio del diésel.

Ajustan tarifas

Fajardo añadió que algunos transportistas ya aplicaron incrementos en sus tarifas, mientras que otros están en negociaciones con sus clientes. Han optado por esperar para aplicar ajustes justos, ante la posibilidad —aunque remota— de una estabilización de precios, la cual consideran difícil debido a la continuidad del conflicto.

Para el transporte de carga y de pasajeros, el diésel representa entre el 30% y el 35% del total de los costos operativos.

Por su parte, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), señaló que mientras no se reabra el estrecho de Ormuz, los precios de los combustibles seguirán siendo volátiles, dependiendo de la evolución del conflicto y de las decisiones que tomen Estados Unidos y los países productores para contener la escalada de precios.

Meléndez explicó que en el país generalmente se mantiene un inventario rotativo de entre 15 y 20 días, que se va consumiendo mientras continúan arribando embarques de combustible, incluso semanalmente. Esta dinámica es responsabilidad de los importadores; las estaciones de servicio reflejan los ajustes que aplican las importadoras.

Esta es la estructura de precios por cada galón de combustible. El usuario paga diversos cargos en precio por galón de gasolina superior, regular y diésel, en modalidad autoservicio en el área metropolitana. (Foto, Prensa Libre: Infografía PL).

Indicó que los márgenes de ganancia de las estaciones no han variado, ya que lo que ha aumentado es el precio de adquisición del producto. Las estaciones ajustan sus precios entre uno y tres días después de recibir el nuevo suministro, dependiendo de la frecuencia de entrega.

El ejecutivo también apuntó que el diésel ha registrado el mayor incremento en el mercado internacional debido a varios factores como el conflicto en el Medio Oriente, a la baja en los inventarios existentes antes del conflicto y a las decisiones de las refinerías de reducir su producción en esta época ya que se está saliendo del invierno en el hemisferio norte. A esto se suma una mayor demanda en algunos países y sectores económicos.

Presentarán denuncias contra expendios

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que presentará 25 denuncias ante el Ministerio Público (MP) contra igual número de estaciones de servicio de combustible en las que ha detectado precios elevados por encima del rango promedio.

El lunes 9 de marzo, el ministerio efectuó un monitoreo de precios en 109 estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala, durante el cual se determinó que 25 “presentan condiciones y argumentos suficientes para proceder con las denuncias, debido a que sus precios se encuentran muy alejados del valor de referencia establecido”.

El viceministro informó en el Congreso que identificaron “un incremento anticipado en los precios, incluso antes de que se registrara el conflicto geopolítico en Oriente Medio que ha impactado los mercados internacionales del petróleo”.

El MEM argumenta que, según la Ley de Hidrocarburos, el combustible en Guatemala se rige por un sistema de libre mercado. La función del ministerio es evitar abusos en los precios, por lo que presentará las denuncias mencionadas para que el MP investigue y siga el proceso correspondiente.

Barrios señaló que la variación al alza se ha percibido de manera generalizada, pero que continuarán con el monitoreo y procederán de la misma forma en los casos en que exista una mayor diferencia respecto del precio de referencia que publica el ministerio.

Los precios de referencia en la capital para la semana del 9 al 15 de marzo del 2026 son de Q33.29 para la gasolina superior, Q32.29 para la regular y Q33 para el diésel.

Estos valores varían según el municipio.

Con información de Óscar Vásquez.