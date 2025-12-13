El guatemalteco Mario Búcaro deja su cargo como director ejecutivo de Miss Universo

Este 13 de diciembre se confirmó que Mario Búcaro finalizó su trabajo en la organización. El ejecutivo ingresó en enero de 2024 y en octubre de ese mismo año asumió el cargo de director ejecutivo, tras la reestructuración del Consejo de Administración de JKN Global Group, con sede en Tailandia.

Búcaro asumió oficialmente el cargo el 29 de octubre. En ese momento, la organización expresó su confianza en que el guatemalteco conduciría el popular certamen de belleza “hacia una nueva era de crecimiento e influencia global”.

El ejecutivo se incorporó a la organización en medio de las acusaciones y procesos legales que enfrentan los propietarios de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) anunció, mediante un comunicado, que Búcaro, excanciller de Guatemala, “ha concluido su mandato”, el cual se extendió por aproximadamente mes y medio como director ejecutivo, y aseguró que la empresa atraviesa “un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada”. Informaron que próximamente se informará quien será el sucesor de Búcaro.

Agradecimiento de la organización Miss Universo a Mario Búcaro

La organización agradeció a Búcaro por su trabajo, el cual incluyó el fortalecimiento de las relaciones internacionales de la empresa y el liderazgo ejecutivo de la edición 74 del concurso de belleza, celebrada en Tailandia el 21 de noviembre.

La noticia de su salida se dio a conocer una semana después de que la Secretaría de Hacienda de México —según fuentes oficiales citadas por medios de ese país— bloqueara las cuentas bancarias de Rocha, en el marco de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, particularmente narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

Además, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del 50 por ciento de Miss Universo, en relación con un presunto caso de fraude por un monto cercano a un millón de euros.

La orden fue emitida debido a su incomparecencia en un proceso penal, según confirmó entonces a EFE la corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del caso, sin ofrecer mayores detalles.

Controversia en Miss Universo

Además de los procesos legales, el certamen de belleza enfrenta otra polémica por un presunto fraude en la elección de la representante de México, Fátima Bosch, como ganadora de la edición de este año.

Detrás de estas acusaciones figura principalmente el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien también ha amenazado con emprender acciones legales contra la MUO por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.