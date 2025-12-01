El video donde Fátima Bosch desmentiría los rumores de que renunciará a Miss Universo

El reciente certamen de belleza Miss Universo, con la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, ha sido objeto de numerosas polémicas, principalmente por acusaciones de fraude y por señalar que la elección de Bosch “ya estaba arreglada”.

Varios exjueces y extrabajadores del certamen han señalado al padre de Bosch de tener supuestos negocios con el director de Miss Universo, además de que se le acusa al dueño de Miss Universo, de tráfico ilegal de drogas, armas y combustible.

Ahora, muchas teorías apuntan a que Bosch podría renunciar a su triunfo y dejar la corona debido a las múltiples acusaciones y controversias que giran en torno al certamen.

Sin embargo, una reciente publicación de Bosch en las redes sociales de Miss Universo hace creer a muchos seguidores que la Miss México no dejará su corona tras las acusaciones.

“Si mi voz puede romper el silencio, despertar la esperanza o inspirar a alguien a aceptar su verdad… entonces todo habrá valido la pena”, dice la publicación de Miss Universo, divulgada el 1 de diciembre.

Mediante un video en el que da sus declaraciones, Bosch negó cualquier posibilidad de renunciar a su título y afirmó que este momento representa “una etapa más fuerte y más consciente de lo que significa llevar la banda”.

“Ser Miss Universo no se trata de la corona, se trata del propósito, la verdad y la misión que hay detrás”, afirmó la mexicana.

La publicación acumula más de 158 mil reacciones y miles de comentarios con opiniones mixtas, tanto de quienes la apoyan como de quienes la critican y aseguran que su elección fue un fraude.

Lea también: Guatemala aclara situación del nombramiento de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, como cónsul honorario