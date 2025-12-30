Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos: ICE e IGM registran menos deportaciones en 2025

Aunque medios internacionales reportan un aumento en las deportaciones desde Estados Unidos, datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) indican que los deportados guatemaltecos en 2025 no superarán las cifras registradas en años recientes, particularmente las de 2024.

Reportes de medios estadounidenses, con base en registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalan que entre enero y octubre de 2025 fueron deportados al menos 200 mil migrantes latinoamericanos desde Estados Unidos. En ese periodo, México encabezó ampliamente la lista de expulsiones, seguido por Guatemala y Honduras.

Según estos informes, Guatemala registra alrededor de 32 mil personas deportadas, equivalentes al 15% del total, una cifra considerablemente menor a la de México, que concentró más de la mitad de los casos.

Deportaciones en 2025, según ICE

Entre enero y octubre de 2025, los países con mayor número de personas deportadas, según medios norteamericanos, fueron México, Guatemala y Honduras, seguidos por Venezuela, Ecuador, Colombia y otras naciones de la región.

México: 111 mil personas (53%)

Guatemala: 32 mil (15%)

Honduras: 27 mil (13%)

Venezuela: 15 mil

Ecuador: 7 mil

Colombia: 6 mil

República Dominicana: 4 mil

Perú: 3 mil

Brasil y Cuba: 2 mil cada uno

Chile: 224

Costa Rica: 112

Deportaciones de guatemaltecos en los últimos siete años

Este comportamiento se da en un contexto político marcado por la alternancia entre los gobiernos de Donald Trump (2019–2021), Joe Biden (2021–2025) y el segundo mandato de Trump que empezó en enero 2025.

Datos citados por los reportes anuales de ICE y según publican medios estadounidenses reflejan la siguiente evolución anual de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos:

2025 (hasta octubre): 32 mil

2024: 66 mil 435

2023: 20 mil 179

2022: 6 mil 612

2021: 7 mil 778

2020: 29 mil 790

2019: 54 mil 919

Datos oficiales del IGM en Guatemala

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reporta que hasta el 28 de diciembre de 2025 se contabilizan 48 mil 031 guatemaltecos retornados, procedentes de Estados Unidos.

En comparación, durante 2024 se recibieron 61 mil 680 guatemaltecos deportados, en 508 vuelos, una cifra que supera ampliamente la registrada hasta finales de diciembre de 2025, lo que refuerza la proyección de que el año en curso no cerrará con un récord histórico de retornos tal y como se había previsto.

Registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en años anteriores las cifras fueron:

2025: 45 mil 383 (al 14 de diciembre)

2024: 61 mil 681

2023: 55 mil 302

2022: 40 mil 713

2021: 17 mil 806

2020: 21 mil 057

2019: 54 mil 599

Cuadro comparativo: deportados guatemaltecos según ICE e IGM/INE

El contraste entre los datos de ICE y los registros nacionales del IGM/INE muestra diferencias significativas en varios años, especialmente en 2022 y 2023, cuando las cifras nacionales superan ampliamente las reportadas por autoridades estadounidenses.

Año ICE (medios EE. UU.) IGM / INE (Guatemala) 2025* 32,000 (ene–oct) 37,375 (ene-oct) 2024 66,435 61,680 2023 20,179 55,302 2022 6,612 40,713 2021 7,778 17,806 2020 29,790 21,057 2019 54,919 54,599

¿Por qué difieren las cifras entre ICE y el IGM?

Autoridades del IGM explican que, aunque no pueden explicar la diferencia entre los datos de ICE y los registros nacionales. Aseguran que los registros del l IGM contabiliza únicamente a las personas guatemaltecas retornadas vía aérea y atendidas en los Centros de Recepción del país.

Aunque las cifras oficiales indican que 2025 no superará los niveles de 2024, esto no implica una reducción de los operativos migratorios en Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump ha reiterado una política migratoria estricta, reflejada en redadas y controles reforzados, que continúan impactando a la población migrante guatemalteca.