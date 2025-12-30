economía
Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos: ICE e IGM registran menos deportaciones en 2025
Aunque medios internacionales reportan un aumento por la medidas migratoria de Trump, datos oficiales del IGM indican que los deportados guatemaltecos en 2025 no superarán las cifras de años recientes.
Guatemaltecos retornados arriban al país en vuelos procedentes de Estados Unidos (foto archivo); hasta el 14 de diciembre de 2025 el IGM reporta 45,383 deportados, mientras que en todo 2024 la cifra total fue de 61,680, según las los datos las deportaciones no superarán las cifras de 2024. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Aunque medios internacionales reportan un aumento en las deportaciones desde Estados Unidos, datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) indican que los deportados guatemaltecos en 2025 no superarán las cifras registradas en años recientes, particularmente las de 2024.
Reportes de medios estadounidenses, con base en registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalan que entre enero y octubre de 2025 fueron deportados al menos 200 mil migrantes latinoamericanos desde Estados Unidos. En ese periodo, México encabezó ampliamente la lista de expulsiones, seguido por Guatemala y Honduras.
Según estos informes, Guatemala registra alrededor de 32 mil personas deportadas, equivalentes al 15% del total, una cifra considerablemente menor a la de México, que concentró más de la mitad de los casos.
Deportaciones en 2025, según ICE
Entre enero y octubre de 2025, los países con mayor número de personas deportadas, según medios norteamericanos, fueron México, Guatemala y Honduras, seguidos por Venezuela, Ecuador, Colombia y otras naciones de la región.
- México: 111 mil personas (53%)
- Guatemala: 32 mil (15%)
- Honduras: 27 mil (13%)
- Venezuela: 15 mil
- Ecuador: 7 mil
- Colombia: 6 mil
- República Dominicana: 4 mil
- Perú: 3 mil
- Brasil y Cuba: 2 mil cada uno
- Chile: 224
- Costa Rica: 112
Deportaciones de guatemaltecos en los últimos siete años
Este comportamiento se da en un contexto político marcado por la alternancia entre los gobiernos de Donald Trump (2019–2021), Joe Biden (2021–2025) y el segundo mandato de Trump que empezó en enero 2025.
Datos citados por los reportes anuales de ICE y según publican medios estadounidenses reflejan la siguiente evolución anual de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos:
- 2025 (hasta octubre): 32 mil
- 2024: 66 mil 435
- 2023: 20 mil 179
- 2022: 6 mil 612
- 2021: 7 mil 778
- 2020: 29 mil 790
- 2019: 54 mil 919
Datos oficiales del IGM en Guatemala
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reporta que hasta el 28 de diciembre de 2025 se contabilizan 48 mil 031 guatemaltecos retornados, procedentes de Estados Unidos.
En comparación, durante 2024 se recibieron 61 mil 680 guatemaltecos deportados, en 508 vuelos, una cifra que supera ampliamente la registrada hasta finales de diciembre de 2025, lo que refuerza la proyección de que el año en curso no cerrará con un récord histórico de retornos tal y como se había previsto.
Registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en años anteriores las cifras fueron:
- 2025: 45 mil 383 (al 14 de diciembre)
- 2024: 61 mil 681
- 2023: 55 mil 302
- 2022: 40 mil 713
- 2021: 17 mil 806
- 2020: 21 mil 057
- 2019: 54 mil 599
Cuadro comparativo: deportados guatemaltecos según ICE e IGM/INE
El contraste entre los datos de ICE y los registros nacionales del IGM/INE muestra diferencias significativas en varios años, especialmente en 2022 y 2023, cuando las cifras nacionales superan ampliamente las reportadas por autoridades estadounidenses.
|Año
|ICE (medios EE. UU.)
|IGM / INE (Guatemala)
|2025*
|32,000 (ene–oct)
|37,375 (ene-oct)
|2024
|66,435
|61,680
|2023
|20,179
|55,302
|2022
|6,612
|40,713
|2021
|7,778
|17,806
|2020
|29,790
|21,057
|2019
|54,919
|54,599
¿Por qué difieren las cifras entre ICE y el IGM?
Autoridades del IGM explican que, aunque no pueden explicar la diferencia entre los datos de ICE y los registros nacionales. Aseguran que los registros del l IGM contabiliza únicamente a las personas guatemaltecas retornadas vía aérea y atendidas en los Centros de Recepción del país.
Aunque las cifras oficiales indican que 2025 no superará los niveles de 2024, esto no implica una reducción de los operativos migratorios en Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump ha reiterado una política migratoria estricta, reflejada en redadas y controles reforzados, que continúan impactando a la población migrante guatemalteca.