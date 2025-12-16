Detienen a guatemalteco al arribar deportado por tener proceso penal pendiente desde hace 13 años

Henry “M”, de 35 años, fue capturado este martes 16 de diciembre al arribar a Guatemala en un vuelo de deportados procedente de El Paso, Texas, EE. UU., informaron las autoridades.

Investigadores del Departamento de Apoyo a la Investigación Criminal (SAFE), de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), lo aprehendieron en las oficinas de Migración ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 capitalina.

Martínez tiene una orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa, emitida en octubre del 2012 por un juzgado de Huehuetenango. Además, cuenta con un antecedente por hurto registrado en el 2009.

Según registros oficiales, durante el 2025 han sido capturadas 645 personas tras su retorno al país, de un total de 55,321 deportados.

