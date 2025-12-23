En 2025, al menos 451 deportados de EE. UU. han sido capturados al llegar a Guatemala por distintos delitos

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este martes 23 de diciembre que, en lo que va del 2025, han sido capturados 451 guatemaltecos deportados desde EE. UU., de los cuales cinco son mujeres y el resto, hombres.

Añadió que, entre los delitos con mayor número de capturas, figuran violación, violencia contra la mujer y negación de asistencia económica, y en menor cantidad, hurto o robo.

Agregó que pocos casos están relacionados con otros hechos violentos, como los vinculados a maras.

Monroy indicó que los señalados de delitos salieron de Guatemala, supuestamente, con la intención de evitar su captura, “sabiendo que tenían cuentas pendientes con la justicia”.

Añadió que la mayoría de los señalados son del interior del país, donde habrían cometido algún tipo de ilícito.

Indicó que la comunicación entre agencias de Estados Unidos y la PNC ha permitido un control de verificación de datos de personas con cuentas pendientes con la ley.

Dijo que, desde el momento en que son capturados por autoridades de EE. UU. por su estatus migratorio irregular, se solicita la información de cada persona en proceso de deportación para establecer si tiene antecedentes y orden de aprehensión vigente.

Afirmó que los deportados señalados de delitos ya vienen en el vuelo bajo custodia y, cuando arriban al país, son los primeros en descender del avión.

Luego son entregados a las autoridades correspondientes, que los esperan con el documento de la orden de captura, les informan el motivo de la detención y posteriormente los trasladan al tribunal correspondiente.

En otro dato, Monroy detalló que, hasta este 23 de diciembre, han sido retornados al país más de 56 mil 500 connacionales.

Para leer más: Redadas de ICE: más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron arrestados en 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.