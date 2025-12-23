En 2025, al menos 451 deportados de EE. UU. han sido capturados al llegar a Guatemala por distintos delitos

Justicia

En 2025, al menos 451 deportados de EE. UU. han sido capturados al llegar a Guatemala por distintos delitos

La Policía Nacional Civil dio detalles sobre la cantidad de guatemaltecos deportados señalados por distintos delitos.

y

|

time-clock

CAPTURAN A DEPORTADOS

En mayo 2025, la Policía Nacional Civil  informó sobre la captura de ocho deportados provenientes de Texas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este martes 23 de diciembre que, en lo que va del 2025, han sido capturados 451 guatemaltecos deportados desde EE. UU., de los cuales cinco son mujeres y el resto, hombres.

Añadió que, entre los delitos con mayor número de capturas, figuran violación, violencia contra la mujer y negación de asistencia económica, y en menor cantidad, hurto o robo.

Agregó que pocos casos están relacionados con otros hechos violentos, como los vinculados a maras.

Monroy indicó que los señalados de delitos salieron de Guatemala, supuestamente, con la intención de evitar su captura, “sabiendo que tenían cuentas pendientes con la justicia”.

EN ESTE MOMENTO

Defensa y Gobernación dicen desconocer qué grupo criminal busca expulsar a fuerzas de seguridad de Ixtahuacán y Nahualá

Right

Quién es “Mingo”, el extraditable número 33 que es requerido por EE. UU. por violación a menores de edad

Right

Añadió que la mayoría de los señalados son del interior del país, donde habrían cometido algún tipo de ilícito.

Indicó que la comunicación entre agencias de Estados Unidos y la PNC ha permitido un control de verificación de datos de personas con cuentas pendientes con la ley.

Dijo que, desde el momento en que son capturados por autoridades de EE. UU. por su estatus migratorio irregular, se solicita la información de cada persona en proceso de deportación para establecer si tiene antecedentes y orden de aprehensión vigente.

Afirmó que los deportados señalados de delitos ya vienen en el vuelo bajo custodia y, cuando arriban al país, son los primeros en descender del avión.

LECTURAS RELACIONADAS

Deportado arrestado Retalhuleu

Capturan en Retalhuleu a hombre deportado de EE. UU. tras denuncia de su conviviente

chevron-right
Investigadores del SAFE-DEIC arrestan a Henry “M” en la FAG, zona 13, tras llegar deportado desde Texas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Detienen a guatemalteco al arribar deportado por tener proceso penal pendiente desde hace 13 años

chevron-right

Luego son entregados a las autoridades correspondientes, que los esperan con el documento de la orden de captura, les informan el motivo de la detención y posteriormente los trasladan al tribunal correspondiente.

En otro dato, Monroy detalló que, hasta este 23 de diciembre, han sido retornados al país más de 56 mil 500 connacionales.

Para leer más: Redadas de ICE: más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron arrestados en 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Deportaciones de EE. UU. Deportados de EE. UU. Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS