Capturan en Retalhuleu a hombre deportado de EE. UU. tras denuncia de su conviviente

La Policía Nacional Civil capturó este 22 de diciembre a un hombre en el caserío El Asintal, municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, quien fue deportado de Estados Unidos en noviembre del 2025.

Las autoridades explicaron que su conviviente lo denunció por haberla amenazado mientras se encontraba bajo efectos de bebidas alcohólicas y portaba un arma de fuego.

Según la PNC, el conflicto se originó por una discusión entre la pareja.

El detenido fue identificado como Rubén “N” y también se le conoce con el alias de “Centavo”; está sindicado de portación ilegal de arma de fuego.

Asimismo, en el municipio de Taxisco, Santa Rosa, otro hombre fue aprehendido por amenazar a su conviviente con un revólver, del cual carecía de licencia de portación.

En Oratorio, en el mismo departamento, la PNC también arrestó a un hombre que portaba una escopeta y tres cartuchos, sin contar con la licencia respectiva.

Hasta la fecha, la Policía ha capturado a 32 personas en Retalhuleu por portación ilegal de arma de fuego.

