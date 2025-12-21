Niño guatemalteco desenmascara a supuestos padres durante operativo en Chiapas; gritos permitieron su rescate

Un niño guatemalteco fue rescatado en Tapachula, Chiapas, México, gracias a sus gritos de auxilio, que alertaron a las autoridades. Tres personas —dos mujeres y un hombre— fueron capturadas por presunta retención ilegal de menores.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que detuvieron a los tres adultos cuando viajaban en una camioneta gris, con placas de Veracruz, en la que se observó al niño pidiendo auxilio.

En el lugar, Enrique “N” se identificó como conductor del vehículo y padre del menor, y explicó que el niño lloraba por berrinches. Sin embargo, al ser entrevistadas Doris “N”, quien dijo ser la madre, y Adriana “N”, amiga de los tripulantes, el menor comenzó a gritar que esas personas no eran sus padres.

Los tres adultos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, mientras el menor fue entregado a la autoridad competente para su resguardo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) fue consultado sobre si tiene conocimiento del caso y cuáles son los protocolos a seguir en este tipo de situaciones, pero no han respondido.

La acción fue ejecutada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

En acción rápida y oportuna SSP y FGE logran la detención de tres personas por el delito de retención de menores en Tapachula. https://t.co/jcku5j5odi#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción #HumanismoQueTransformar pic.twitter.com/okQkFvs4HF — Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) December 21, 2025

