¿Quiénes son los dos hispanos acusados por la desaparición de una madre guatemalteca y sus hijos en EE. UU.?

Una investigación en curso en Alabama, EE. UU., mantiene bajo custodia a dos hombres hispanos por su posible implicación en el secuestro de una guatemalteca y sus hijos. Uno de ellos se encuentra de forma irregular en ese país, de acuerdo con fuentes oficiales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Mobile informó que Juan Carlos Argueta Guerra, de 31 años, fue arrestado y acusado de tres cargos de secuestro, tras una orden de allanamiento en una vivienda en Theodore, Alabama, el 9 de febrero. El señalado intentó escapar a pie, pero fue detenido por unidades K-9 en el condado de Baldwin.

La captura de Argueta se produjo días después del arresto de Silverio García, de 60 años, quien fue detenido el 3 de febrero por posesión de armas. Según la Oficina del Sheriff, García se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal y procede de Guatemala.

Desaparición de la familia

Ambos casos están relacionados con la desaparición de Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, 17, y Anthony García Choc, 2. Los tres fueron vistos por última vez el 31 de enero, en su residencia de Theodore.

"Creemos que la madre, la hija y el hijo fueron secuestrados contra su voluntad y creemos que podrían estar en peligro", declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile.

Indicios de violencia en el hogar

Durante la inspección de la vivienda, las autoridades hallaron sangre, un colchón y un cesto de ropa faltantes, y teléfonos móviles abandonados. También se identificó una camioneta negra sospechosa, vinculada a Argueta Guerra tras revisar grabaciones de cámaras de vigilancia.

Vínculos y posibles móviles

Según la oficina del alguacil, Silverio García era empleador de Choc Cac y mantenía una relación con su hija mayor, de 21 años. Al momento de la desaparición, vivía con ella.

Ambos hombres comparten una característica que preocupa a las autoridades locales: su estatus migratorio irregular. "No sabemos cuál habría sido el motivo. Tenemos algunas teorías, pero estamos explorando varias. Lo que todos tienen en común es que están aquí ilegalmente", dijo Paul Burch, sheriff del condado de Mobile.

Sobre la familia desaparecida

Choc Cac y su hija Niurka se encontraban en Estados Unidos sin documentos migratorios, y en abril pasado se les había emitido una orden definitiva de deportación. El menor, Anthony, es ciudadano estadounidense.

"Queremos encontrar a esta familia, así que no quiero que tengan miedo de ser deportados sólo por venir", afirmó el sheriff Burch, al instar a la comunidad a colaborar con información.

Características físicas

Aurelia Choc Cac: 1.52 m, 63 kg, cabello negro, vestía chaqueta granate y pantalones deportivos color canela.

1.52 m, 63 kg, cabello negro, vestía chaqueta granate y pantalones deportivos color canela. Niurka Zuleta Choc: 1.55 m, 45 kg, cabello negro, blusa negra y pantalones a cuadros.

1.55 m, 45 kg, cabello negro, blusa negra y pantalones a cuadros. Anthony García Choc: 30 libras, cabello negro, sudadera con capucha de dibujos animados y jeans azules.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando. "Esperamos que alguien nos diga dónde están. Siempre que se arresta a alguien, se espera que nos diga lo ocurrido. Nuestro principal objetivo es encontrarlos sanos y salvos y traerlos de vuelta a casa", reiteró Burch.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile al 251-574-8633 o enviar una pista en línea a mobileso.com/crimetips.