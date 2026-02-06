FBI refuerza búsqueda de Aurelia Choc Cac, madre guatemalteca desaparecida con sus hijos en Alabama

Aurelia Choc Cac, guatemalteca de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, están desaparecidos desde el pasado 31 de enero, cuando fueron vistos por última vez en su vivienda, en Mobile, Alabama, Estados Unidos. Desde entonces, los esfuerzos de las autoridades locales para ubicarlos han sido en vano, y la desesperación de la familia crece cada minuto. Equipos del FBI se sumaron al caso.

La desaparición fue confirmada luego de que la Oficina del Sheriff del condado de Mobile activara una alerta de búsqueda. De acuerdo con denuncias de vecinos, se sospecha que antes de su desaparición hubo incidentes en el inmueble, donde las autoridades encontraron manchas de sangre y teléfonos abandonados.

El pasado jueves 5 de febrero, se informó que las autoridades locales perfilaban a un hombre de origen latino como posible responsable de la desaparición de Choc y sus dos hijos. Se trata de Antonio García, de 31 años, padre de los menores y expareja de Choc.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó el viernes 5 de febrero que el Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés) abrió una línea directa con las hijas mayores de Choc para agilizar su localización.

El Minex detalló que es el Consulado General de Guatemala en Atlanta, Georgia, el que da seguimiento al caso, actualmente bajo investigación. La misión consular se comunicó con las hijas mayores de Choc, quienes proporcionaron detalles de lo ocurrido e informaron que el FBI les asignó un contacto directo, al cual pueden recurrir en caso de requerir asistencia inmediata.

“El Consulado está efectuando las gestiones para ubicarlas en un albergue seguro, si así lo desean, así como para proporcionarles acompañamiento y asistencia integral. La Misión Consular mantiene contacto directo con ellas”, informó el Minex.

Cronología

Viernes 30 de enero

A eso de las 15.00 horas, la Oficina del Sheriff del condado de Mobile informó que Aurelia Choc Cac, su hija adolescente de 17 años, Niurka Zuleta Choc, y su hijo de 2, Anthony García Choc, fueron vistos por última vez en su residencia, ubicada en la ciudad de Theodore, Alabama.

Posteriormente, hacia las 19.30 horas, Maurice Simmons, vecino de Choc, confirmó al Departamento de Policía que la vio por última vez. Presuntamente, ella no mencionó su intención de salir con sus hijos esa noche ni en la mañana del sábado.

Sábado 31 de enero

Durante la mañana, Simmons llamó al número de emergencia 911, luego de que Choc no se presentó a su trabajo como pintora para un contratista local y nadie respondía en su vivienda ni a los teléfonos celulares.

Por la tarde, la Oficina del Sheriff fue enviada al domicilio por una desaparición sospechosa. Al llegar, los investigadores detectaron manchas de sangre en pequeñas cantidades, distribuidas en varias habitaciones.

Domingo 1 de febrero

En la mañana, la Policía informó que Juan Antonio García, padre de Anthony García Choc, fue detenido en las afueras de Amarillo, Texas, por órdenes de arresto pendientes por posesión de drogas. También se le vinculaba con objetos faltantes de la residencia.

Catorce horas después, tras ser interrogado, las autoridades locales indicaron que García ya no era considerado persona de interés en la desaparición, al haber proporcionado una coartada válida.

Miércoles 4 de febrero

La cadena FOX10 News publicó detalles de la llamada al 911 hecha por Maurice Simmons, primer vecino en alertar sobre la desaparición. Las autoridades informaron además que están revisando grabaciones de vigilancia cercanas, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

