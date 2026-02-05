¿Quién es el presunto hispano señalado por el secuestro de una guatemalteca y sus hijos en Alabama? Esto se sabe

Autoridades de Alabama, EE. UU., señalan a un hombre hispano como persona de interés en el caso de la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos, reportada el 30 de enero pasado.

Las víctimas son Aurelia Choc Cac y sus dos hijos, Niurka y Anthony, de origen guatemalteco, quienes desaparecieron el 30 de enero del 2026 en su vivienda en Theodore, Alabama. La policía halló sangre, teléfonos abandonados y signos de forcejeo, lo que activó una búsqueda urgente.

Un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Mobile confirmó que la familia fue vista por última vez en su residencia, donde se hallaron señales de violencia.

Las autoridades del condado de Mobile, en Alabama, informaron que investigan el posible secuestro de Aurelia Choc Cac, de 40 años, y sus hijos Niurka Zuleta Choc, de 17, y Anthony García Choc, de 2, todos de origen guatemalteco.

En un comunicado publicado en redes sociales, los oficiales identificaron como “persona de interés” a Juan Antonio García, hombre hispano de 31 años, nacido el 14 de junio de 1994. García es el padre de los dos menores desaparecidos y expareja de Choc Cac. Las autoridades lo consideran clave en la investigación, debido a su relación con la familia y su historial con la madre de los niños.

Cronología: de la desaparición al hallazgo de pruebas

El sábado 31 de enero, agentes del Sheriff acudieron al domicilio de la familia, ubicado en la ciudad de Theodore, tras una alerta por inasistencia al trabajo. La escena mostró signos de un forcejeo. El vecino Maurice Simmons confirmó a FOX10 News que halló sangre, desorden y objetos faltantes. La única integrante no desaparecida es Lorena, hija mayor de Aurelia, quien ha suplicado públicamente por respuestas.

Debido a la gravedad del caso, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. se sumó a la búsqueda. Cámaras de vigilancia cercanas ya están siendo revisadas. Según medios locales, García fue detenido en Amarillo, Texas, por cargos previos de posesión de drogas. No obstante, más tarde fue descartado como persona de interés tras presentar una coartada válida, aunque el hallazgo de artículos faltantes lo mantiene en la mira de las autoridades.

“Estoy esperando que vuelvan a casa con el bebé”, dijo entre lágrimas Lorena, quien ruega ayuda a la comunidad. Los vecinos Maurice y Kim Simmons, quienes convivían cercanamente con la familia, expresaron preocupación por la seguridad de los tres desaparecidos.

Sospecha persistente

Aunque García no enfrenta cargos relacionados directamente con la desaparición, su historial familiar, su vínculo con los menores y su presencia reciente en el lugar siguen generando sospechas.

Llamado urgente a la ciudadanía

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el paradero de Aurelia, Niurka y Anthony que se comunique con la Oficina del Sheriff del condado de Mobile al 251-574-8633.

