Congreso convoca a la postuladora para la renovación del Contralor General de Cuentas

El pleno del Congreso convocó este martes 2 de junio a la Comisión de Postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), cargo que debe ser renovado el próximo 13 de octubre.

Durante la sesión plenaria extraordinaria, los diputados hicieron el llamado para que los distintos órganos que integran la postuladora designen a sus representantes, para así continuar con la renovación institucional del 2026. El Congreso aprobó el acuerdo legislativo16-2026, con el voto a favor de 129 diputados.

El acuerdo legislativo que convoca a la postuladora hace el llamado al Foro de Rectores; a los decanos de las facultades de Ciencias Económicas; al Colegio de Economistas; y al Colegio de Contadores, quienes integran la instancia.

Con la convocatoria hecha, el Foro de Rectores deberá de votar para definir la presidencia de la comisión de postulación, y quien sea electo decidirá la sede para las sesiones de la comisión y coordinar el llamado a las sesiones mismas.

Las universidades que a la fecha tienen facultades de Ciencias Económicas son 13, lo que representa un aumento en la cantidad de comisionados que trabajaran este año, con un total de 27.

Las universidades más recientes son Universidad Americana y Universidad Juan José Arévalo, está ultima vinculada con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores (CCEE) también debe elegir dos comisionados; y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) tendrá que elegir a 11 comisionados.

El fin de esta comisión de postulación es preseleccionar a los mejores seis candidatos para dirigir la CGC para el periodo 2026-2030, la institución a cargo de velar por el buen uso de los recursos públicos. Esa nómina será enviada al Congreso, donde los diputados tendrán que nombrar al futuro Contralor General de Cuentas.

La renovación de la CGC sucede en el marco de las elecciones generales, donde juega un papel protagónico, ya que la Contraloría es la encargada de emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocido como finiquito, un requisito indispensable para poder optar a candidaturas de elección popular.