“Este tipo de motociclistas son un cáncer para la sociedad”: señalan impunidad tras tragedia en Sumpango, donde un niño murió arrollado

Durante la mañana del domingo 8 de febrero, un accidente de tránsito en el kilómetro 43 de la ruta Interamericana, en la entrada a Sumpango, Sacatepéquez, dejó cinco personas atropelladas; entre ellas, un niño de 8 años que falleció al ingresar al hospital. El hecho fue causado por un motociclista que, al circular a excesiva velocidad, perdió el control en una curva e impactó contra el grupo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y expertos discutieron con severidad la tragedia. Señalaron la impunidad, el abuso de la velociadad por parte de grupos de motoristas y la inacción de las autoridades, y advirtieron sobre la necesidad urgente de medidas para frenar hechos que —según afirmaron— se repiten cada fin de semana. Durante el análisis televisivo, los panelistas coincidieron en que este tipo de tragedias “no es casual” ni aislada. “Es una estupidez manejar a esas velocidades”, sentenció uno de los expertos. Otro agregó:

“Estos imprudentes, estos tontos, faltos de cerebro, manejan a toda velocidad y ponen en riesgo a personas inocentes”.

“No tiene conciencia; un ser humano no huye”

Uno de los momentos más duros fue cuando los analistas se refirieron al hecho de que el motorista huyó tras atropellar al grupo. “No va a cargar con eso… no tiene conciencia”, señaló una de las comentaristas, indignada por lo que llamó “cobardía”.

“Aquí el cómplice también debe ser capturado. Le ayudó a evadir la responsabilidad”.

Expertos legales en el programa explicaron que este caso encaja en la figura de homicidio culposo por imprudencia. Sin embargo, lamentaron que el Código Penal sancione este delito con penas que podrían evitar la prisión. “Ni siquiera conocería la cárcel. Puede pagar una multa diaria”, dijo uno de los juristas. Agregaron que las lesiones graves a otras víctimas podrían agravar la pena, pero insistieron: “La ley está, pero no se aplica”.

“Las carreteras no son pistas privadas”

Los analistas criticaron fuertemente la cultura del exceso de velocidad y la apropiación de las vías públicas por parte de algunos clubes de motociclistas. “Creen que tienen su pista privada”, dijeron. Además, responsabilizaron indirectamente a los clubes de motociclismo que permiten o toleran estos comportamientos: “No basta con emitir comunicados en redes sociales”.

Vecinos, hartos: “Ya no los queremos ver aquí”

Una testigo del accidente expresó su molestia por la presencia constante de motoristas imprudentes en esa zona. “Esas motos circulan a gran velocidad y ponen en riesgo a las familias”, dijo. El panel coincidió en que se necesita un control urgente y sostenido en ese punto de la ruta Interamericana.

Las víctimas fueron identificadas como Santos Itzep Tayún, de 53 años; Armando Ajtún, 43; Natalia Itzep Cuyuch, 40; y el menor Randy Zabdiel Cuyuch, de 8 años; además de otra persona cuya identidad no pudo ser confirmada debido a la gravedad de sus lesiones.



Uno de los panelistas señaló que el cruce en Sumpango presenta una mala distribución vial y ausencia de mecanismos de control de velocidad.

“Deberían haber vibradores”, dijeron, señalando al Ministerio de Comunicaciones como responsable de mejorar esa zona.

Breve mención del comunicado del club

El club Enajenados Racing Club confirmó que el piloto involucrado pertenece a su agrupación, y expresó su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo, los panelistas cuestionaron su credibilidad y criticaron la falta de acciones concretas. “También son responsables, son cómplices. Saben quién es el culpable”.

