Fuerzas de seguridad capturan a dos presuntos narcotraficantes requeridos en extradición por Estados Unidos

El Ministerio Público (MP) coordinó la captura de dos hombres en Guatemala que son requeridos por la justicia en Estados Unidos, bajo acusaciones de presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico.

La Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó las capturas el pasado sábado 28 de marzo, según quedó documentado en las redes sociales de las fuerzas policiales.

Los detenidos son Juan Carlos Escobar Rodríguez, conocido como “Lucas” o “Pepe”; y Jorge Edy Peláez Martínez. Con estas capturas ya son 22 los extraditables requeridos por Estados Unidos que han sido capturados en Guatemala.

Las investigaciones dan cuenta que Escobar Rodríguez y Peláez Martínez formarían parte de una organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su base de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.

“En el caso de Escobar Rodríguez, ha sido identificado como uno de los líderes de la estructura, encargado de negociar cargamentos de droga y administrar casas de seguridad en el territorio nacional. Por su parte, Peláez Martínez ha sido identificado como uno de los negociadores de la organización, responsable de coordinar la venta de cocaína en Guatemala y México”, explica el MP.

Los dos son requeridos ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, y tras ser detenidos en Guatemala tendrán que comparecer ante uno de los dos tribunales especializados en temas de extradición.

Los delitos que motivaron sus detenciones son: conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas, con conocimiento de que serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos, involucrando al menos cinco kilogramos de cocaína y 400 gramos de fentanilo; tentativa de distribución de cocaína con el mismo propósito; y portación de arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico.