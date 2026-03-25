Detención de “Big Lips”: el extraditable vinculado a nueve delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) dio detalles de la captura de un hombre con fines de extradición, señalado de al menos nueve delitos.

Indicó que, en un operativo táctico la noche del martes 24 de marzo, investigadores antinarcóticos capturaron a John Nunez, de 34 años, alias "Big Lips".

También identificado como Jhon Doe, Carlos Morales, Jhon Eric Nunes, Jhon E. Nunes o José Manuel Martínez, de 34 años, ciudadano estadounidense/guatemalteco.

Las autoridades lo señalan de los siguientes delitos: asesinato de Devin Burney; dos descargas de arma de fuego durante la comisión de un delito violento; agresión contra Ariana Wilcox con un arma peligrosa, y portar una pistola de 9 mm sin licencia.

Además, por supuestamente comprar, poseer, portar, transportar o tener en su posesión o bajo su control un arma de fuego; descargas de un arma de fuego desde un vehículo motor de manera que creó un riesgo sustancial de muerte; conspiración para cometer una agresión con un arma peligrosa, y agresión contra un agente de Policía con un vehículo.

Según la PNC, John Nunez fue detenido en la 1a avenida 2-08, zona 1 de Fraijanes.

De acuerdo con el Ministerio Público, el capturado es requerido por el Gobierno de Estados Unidos, en virtud del Tratado de Extradición entre ese país y Guatemala, por su posible participación en el delito de asesinato y delitos relacionados.

Para leer más: ¿Quiénes son los nueve presuntos narcotraficantes capturados en Guatemala con orden de extradición a EE. UU.?

Añadió que la captura se hizo efectiva en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el cual ordenó la detención provisional del requerido.

La PNC añadió que con esta captura suman 20 extraditables detenidos en lo que va del 2026; de estos, 12 por temas relacionados con el narcotráfico y ocho por otros delitos.

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