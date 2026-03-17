¿Qué pasó con los Quino, la familia guatemalteca acusada de traficar migrantes en furgones hacia Estados Unidos?

De acuerdo con la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, la estructura criminal está integrada por seis guatemaltecos.

Se trata de Agapito Jorge Ventura, detenido en Houston, Texas; Tomás Quino Canil; Alberto Macario Chitic; Oswaldo Manuel Zavala Quino; Josefa Quino Canil de Zavala, y Daniel Zavala Ramos.

De acuerdo con la acusación, los coyotes captaban a los migrantes por Facebook, los entrenaban para saber cómo proceder si eran detenidos por las autoridades migratorias y usaban camiones para cruzar las fronteras.

Según las pesquisas, Ventura era el cabecilla de la estructura en Estados Unidos, mientras los otros acusados operaban en Guatemala.

A la estructura se le atribuye el traslado de 160 migrantes, entre ellos menores de edad no acompañados, en un furgón involucrado en un accidente de tránsito el 9 de diciembre del 2021 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el hecho murieron 56 migrantes, entre ellos 42 guatemaltecos.

Ante estos señalamientos, Tomás Quino Canil, Oswaldo Manuel Zavala Quino, Alberto Macario Chitic y Josefa Quino Canil de Zavala se declararon inocentes en la corte. Daniel Zavala Ramos y el presunto cabecilla, Agapito Jorge Ventura, aún analizan declararse inocentes o culpables por los hechos.

¿Cómo operaban Los Quino?

Según la investigación de la fiscalía, los acusados y sus cómplices utilizaron la red social Facebook para solicitar y entregar documentos de identificación a los migrantes que planeaban ser trasladados a EE. UU.

“Durante el curso de la conspiración, se utilizó Facebook Messenger para distribuir guiones escritos que incluían instrucciones sobre lo que debían decir los menores no acompañados si eran detenidos”, señala.

La red de coyotaje operó desde aproximadamente octubre del 2021 hasta febrero del 2023, según las pesquisas de HSI.

Se indica que entre la evidencia existen grabaciones de audio, registros de llamadas, datos de geolocalización, fotografías y otros documentos.

“Además, la evidencia que debe proporcionarse incluye documentos recibidos a través de Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés) de México y Guatemala. Existe una amplia comunicación entre los cómplices y los coyotes”, argumenta.

Los Quino podría ser condenados a cadena perpetua

“Si son declarados culpables, todos enfrentarán una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal y una posible multa de hasta 250 mil dólares”, escribió el Departamento de Justicia cuando los seis guatemaltecos fueron extraditados a EE. UU.

Detalló que este caso también forma parte de la Operación Recuperemos América, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la inmigración ilegal, eliminar a los carteles y las organizaciones criminales transnacionales.