Los Quino: los coyotes guatemaltecos que podrían ser condenados a cadena perpetua por tráfico de personas y muerte de 56 migrantes en Chiapas, México

Tres presuntos coyotes guatemaltecos señalados de traficar migrantes y de usar furgones para cruzarlos por la frontera fueron extraditados el 3 de septiembre y ya comparecieron ante la justicia de Estados Unidos. Según las autoridades del país norteamericano, suman seis los acusados que podrían ser condenados a cadena perpetua.

La estructura criminal está conformada por una familia a la que el Ministerio de Gobernación denominó “Los Quino”. Uno de los tráileres que trasladaba indocumentados se accidentó en Chiapas el 9 de diciembre del 2021 y dejó 56 personas fallecidas, entre ellas 42 guatemaltecos.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades de EE. UU. dijeron que las tres extradiciones representan un paso significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por llevar a los responsables ante los tribunales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, señaló que se está investigando y procesando el tráfico de personas con más agresividad, y que la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza.

“No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia rigurosa e integral”, comentó.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei, del Distrito Sur de Texas, explicó que a los traficantes de personas no les importa si las personas que transportan viven o mueren.

“No les importa si los niños no acompañados tienen comida, agua o siquiera aire para respirar. No respetan la ley ni los principios básicos de la decencia. Solo les importa una cosa: el dinero que ganan con el sufrimiento ajeno. Pero estas extradiciones demuestran que Estados Unidos no cejará en su persecución. No hay frontera ni refugio que pueda proteger a estos criminales de la justicia”, indicó.

El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, comentó que ese caso demuestra la capacidad de la Fuerza de Tarea y sus aliados policiales nacionales e internacionales para desmantelar las redes de tráfico de personas más letales.

“Las organizaciones de tráfico de personas se lucran explotando a las personas vulnerables, poniendo vidas en grave riesgo para obtener ganancias económicas. Incluso aquellos traficantes que intentan ocultarse fuera del alcance de Estados Unidos serán llevados ante la justicia por las muertes y el sufrimiento que han causado”, añadió.

¿Quiénes son los guatemaltecos acusados por EE. UU.?

De acuerdo con la acusación presentada a la Corte del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, la estructura criminal se integra por seis guatemaltecos. Cinco de ellos fueron detenidos el 9 de diciembre durante una operación conjunta entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Se trata de Agapito Jorge Ventura, detenido en Houston, Texas; Tomás Quino Canil, Alberto Macario Chitic, Oswaldo Manuel Zavala Quino y Josefa Quino Canil de Zavala. El último integrante de la estructura, Dany Zavala Ramos, fue capturado en Quiché el 7 de agosto del 2025.

Según las pesquisas, Ventura era el supuesto cabecilla de la estructura en Estados Unidos, mientras que los otros acusados captaban a sus víctimas en Guatemala.

Alberto Chitic fue extraditado el 16 de mayo, mientras que Tomás Quino, Oswaldo Manuel Zavala y Josefa Quino lo fueron el 3 de septiembre del 2025.

Según la investigación de la fiscalía, los acusados y sus cómplices utilizaron la red social Facebook para solicitar y entregar documentos de identificación a los migrantes que planeaban ser trasladados a EE. UU.

“Durante el curso de la conspiración, se utilizó Facebook Messenger para distribuir guiones escritos que incluían instrucciones sobre lo que debían decir los menores no acompañados si eran detenidos”, señala.

La red de coyotazgo operó desde aproximadamente octubre del 2021 hasta febrero del 2023, según las pesquisas de HSI.

Según documentos judiciales, en algunos casos, el plan presuntamente implicaba el tráfico de menores no acompañados. La acusación formal alega que los acusados también proporcionaron a los inmigrantes indocumentados guiones e instrucciones sobre qué decir en caso de ser detenidos.

“Si son declarados culpables, todos enfrentarán una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal y una posible multa de hasta 250 mil dólares”, escribió el Departamento de Justicia.

Detalló que este caso también forma parte de la Operación Recuperemos América, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para frenar la inmigración ilegal, eliminar a los carteles y las organizaciones criminales transnacionales.