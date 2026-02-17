Secuestros, estafas y torturas a migrantes: así operaba la red transnacional de coyotes en Huehuetenango

Extorsión, tortura, explotación sexual y amenazas de muerte. Así eran tratados los migrantes por una red criminal dedicada al tráfico ilegal de personas que operaba en el occidente del país. La organización, conocida como los Huehuetecos, que fue desarticulada durante un operativo que contó con el apoyo de la Oficina de Seguridad Diplomática (DSS) de Estados Unidos.

Esta red de coyotes fue identificada tras una denuncia recibida por el Ministerio Público el 14 de marzo del 2024. El testigo indicó que su hermano había viajado de forma irregular a Estados Unidos y le pagó Q75 mil a un coyote; el dinero fue depositado en tres transacciones.

El primer depósito de Q20 mil fue efectuado el 23 de febrero del 2024 en una cuenta bancaria a nombre de Servicios Quetzaltenango Ajenos. El 5 de marzo de ese mismo año, se exigió el segundo pago, de Q30 mil, a la cuenta de Víctor Antonio Domingo. El tercer depósito de Q25 mil fue realizado ese mismo día, pero en otra cuenta, a nombre de Ferretería San Luis.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) dieron seguimiento a la denuncia e identificaron a los sospechosos, así como 34 inmuebles donde presuntamente operaban los coyotes, en Nentón y San Pedro Soloma, Huehuetenango.

La PNC y el MP ejecutaron el operativo denominado Operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente contra la estructura dedicada al tráfico de migrantes, que captaba entre tres y cinco personas semanalmente. Solo un porcentaje mínimo lograba llegar a Estados Unidos; la mayoría era deportada.

Las pesquisas revelaron que los coyotes cobraban entre Q80 mil y Q140 mil a cada migrante por intentar llevarlos de forma ilegal a EE. UU. Los guatemaltecos eran víctimas de extorsión, explotación sexual y secuestro durante el trayecto, según indicó María Esther Guzmán, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales.

Añadió que esta estructura brindaba hospedaje y alimentación a los migrantes en bodegas, durante los traslados hacia Estados Unidos, a través del territorio mexicano.

También explicó que los connacionales eran secuestrados en México y sus familias recibían exigencias de pago para su liberación.

“Solicitaban dinero a los familiares de estos migrantes, el cual debía ser depositado en distintas cuentas tanto guatemaltecas como de los países de donde procedían los captores”, indicó.

Guzmán señaló que varios de los migrantes no sobrevivieron y otros fueron explotados sexualmente.

“Muchas de las víctimas nunca llegan a su destino, ya que eran explotadas sexualmente en zonas fronterizas. Otras, que se oponen a ser extorsionadas, son asesinadas. Y las que logran llegar, quedan comprometidas con el pago de cantidades exorbitantes que sus familiares en Guatemala deben cubrir para saldar las deudas con los coyotes”, explicó.

Las investigaciones revelaron que los traficantes de migrantes empleaban distintos métodos de presión y tortura contra los migrantes y sus familias.

“La estructura criminal enviaba vídeos y fotografías a los familiares de las víctimas para que estos realizaran los pagos pactados. Además, les hacían creer que el migrante ya se encontraba en Estados Unidos, cuando en realidad estaba siendo torturado en territorio mexicano”, detalló la Fiscalía.

Vehículos, dinero, droga, celulares y otros dispositivos incautados a la red de tráfico de migrantes que operaba en Huehuetenango.. (Foto Prensa Libre: PNC)

Captación de migrantes y traslado vía aérea

Esta estructura captaba a guatemaltecos y a otras personas extranjeras, a quienes prometían llevar a Estados Unidos por vía terrestre o aérea.

El costo del traslado oscilaba entre Q80 mil y Q140 mil por persona, y el dinero era depositado en distintas cuentas bancarias en el país.

Según la Fiscalía, la organización operaba desde febrero del 2024 hasta la fecha, aunque se infiere que su actividad podría extenderse a un periodo más amplio.

Durante el operativo, la DEIC y el MP capturaron a dos cabecillas, tres colaboradores, tres operadores y a dos personas en flagrancia.

Los coyotes son señalados por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego.

También fueron incautados 13 vehículos, Q283 mil 348 y US$216 en efectivo, así como armas, drogas y otros indicios.

Capturados:

Glendy Yadira Pérez Morales

Nelson Francisco Hernández Méndez

Carlos Humberto Aguilar Zacarías

Tomás Simón Pedro

Alejandro Zacarías González

Lucía Lizeth Pérez Rodas

Josefet Enrique Torres Ordoñez

Esaú Mateo Pablo

Aprehendidos en flagrancia