MP y PNC capturan a sospechosos de tráfico de personas y lavado de dinero en Huehuetenango

Este lunes 16 de febrero se ejecutaron 56 allanamientos en Huehuetenango contra estructuras criminales dedicadas al lavado de dinero y al coyotaje.

Las diligencias fueron realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Oficina de Seguridad Diplomática (DSS) de Estados Unidos.

El MP informó que el operativo, denominado Mercaderes de migrantes Noroccidente, se desarrolló por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y tuvo como objetivo desarticular estructuras criminales con alcance internacional vinculadas al lavado de dinero, al tráfico ilícito de personas y a la asociación ilícita.

La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) reportó la captura de nueve personas, mientras que el MP informó de la aprehensión de otras tres.

El MP indicó que Esaú Mateo, Alejandro Zacarías y Carlos Humberto están señalados de los delitos de tráfico ilícito de guatemaltecos, lavado de dinero y asociación ilícita. Los tres fueron trasladados desde Huehuetenango a la ciudad capital, donde serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para resolver su situación legal.