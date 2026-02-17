Hoteles, transferencias y depósitos bancarios: así operaba la estructura que habría lavado Q5 mil millones

Una estructura financiera bajo investigación por el Ministerio Público (MP) habría movilizado al menos Q5 mil millones a través de transferencias y depósitos con la excusa de dinero lícito en negocios registrados en Huehuetenango. La operación, denominada Ventanillas Paralelas, se centra en agentes bancarios, hoteles y otros comercios presuntamente utilizados para ocultar el origen del dinero.

Según Nancy Ovando, fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, los detenidos operaban principalmente como agentes bancarios o agencias bancarias autorizadas.

“Se ha detectado que posiblemente se estén utilizando mecanismos financieros a través de estos agentes bancarios. Aunque están legalmente autorizadas, presentan operaciones inusuales que no concuerdan con su actividad normal”, explicó.

Durante el operativo se allanaron 22 inmuebles, entre ellos hoteles y comercios que pertenecían a los señalados. En estos lugares se localizó dinero en efectivo.

“Detectamos un flujo financiero exorbitante. La denuncia inicial fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial (Ive) por un monto, pero la Fiscalía amplió el período de investigación y ahora asciende a aproximadamente Q5 mil millones”, indicó Ovando.

Este monto, según dijo, supera incluso el producto interno bruto normal del municipio de San Pedro Soloma, donde opera la estructura.

Indicó que los fondos podrían estar relacionados con actividades ilícitas de carácter transnacional, aunque su naturaleza específica será determinada conforme avance el proceso penal.

Huehuetenango, epicentro de las operaciones

La fiscal detalló que se giraron órdenes de captura contra 11 personas, sospechosas de integrar una estructura con vínculos transnacionales. Ovando señaló que capturaron a ocho presuntos criminales y se les inmovilizaron las cuentas bancarias.

La Ive detectó transacciones anómalas en el 2023, y la fiscalía indagó los depósitos y retiros de los hoteles y otros comercios desde el 2022.

Aunque la investigación continúa bajo reserva, el MP señaló que existe una línea de investigación preliminar que relaciona los movimientos financieros con actividades como narcotráfico y trata de personas.

“No tenemos una línea completamente definida, pero nuestra investigación apunta a que esta estructura lavaba dinero producto de narcotráfico y trata de migrantes. Podría tratarse de una mezcla de ambas”, afirmó.

La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) reportó la captura de ocho personas por el delito de lavado de dinero.

Los detenidos son:

• Sebastián Miguel Gaspar, de 58 años.

• Lucía Isabel Diéguez de Matías, de 38.

• Augusto Sebastián Mateo, de 53.

• Lucio López Juan, de 35.

• Ezequiel Pablo Antonio, de 32.

• Luis Manuel Montejo Félix, de 36.

• Francisco Eduardo Domínguez Zacarías, de 45.

• Ceferino González Martínez, de 40.

Gafilat revela que cuatro tipologías de lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó en diciembre del 2025 su Informe de Tipologías Regionales, que incluye 53 casos reales de toda la región. El documento ilustra cómo operan las organizaciones criminales, los productos financieros y sectores que utilizan para lavar activos.

Guatemala presentó cuatro estudios de caso, con los diagramas de operación, el rastreo de los fondos y las tipologías: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, corrupción, narcotráfico y estafa.



En el informe —de carácter público— se detalla cómo Guatemala activó señales de alerta a partir de los flujos de dinero identificados en cada caso. En total, las cuatro tipologías detectadas en Guatemala alcanzan los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, solo entre el 2023 y el 2024.