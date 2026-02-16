Tráfico de migrantes generó hasta US$416 millones y activó alerta por lavado en Guatemala

Cuatro tipologías de lavado de dinero fueron identificadas en Guatemala por un monto que alcanzó los Q5 mil 195 millones, equivalentes a unos US$679 millones, correspondientes al 2023-2024, según el informe publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) diciembre del 2025.

El Informe de Tipologías Regionales incluye la presentación de 53 casos en la región, los cuales ilustran la manera de operar de las organizaciones criminales, así como los productos y sectores empleados para lavar activos. El documento se basa en hechos reales, aunque aclara que los datos que pudieran individualizar situaciones, personas, lugares u otros elementos fueron modificados para evitar señalamientos, perjuicios o violaciones a derechos fundamentales.

El país se presentó cuatro estudios relacionados con el lavado de dinero, que detallan el diagrama de operación, el rastreo de los fondos y la tipología utilizada: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el narcotráfico y la estafa.

Estos casos fueron aportados por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de un ejercicio que se realiza cada dos años entre los países miembros del Gafilat, con el objetivo de examinar los esquemas de lavado, generar alertas y fortalecer la prevención.

Tráfico de migrantes dejó hasta US$416 millones

La red utilizó transferencias electrónicas, remesas y actividades comerciales para movilizar fondos, con egresos de efectivo superiores a Q1 mil millones en Huehuetenango.

Según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el monto vinculado a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en Guatemala habría alcanzado los US$416 millones, equivalentes a unos Q3 mil 182 millones, siendo la suma más alta registrada en este tipo de casos.

En el diagrama presentado se identifica a Ronaldo Galindo López Escobar, alias Tío Roni, como cabecilla de la organización Los López, sancionado y acusado de tráfico de migrantes desde Guatemala hacia Estados Unidos por vía terrestre. La estructura habría generado ganancias por dicho monto.

Este caso refleja un proceso de inteligencia financiera que permitió detectar unos 130 actos financieros y rastrear los flujos de dinero vinculados a depósitos y transferencias bancarias, conectados además con eventos específicos de trata de personas.

Según los datos de inteligencia, entre el 6 y 7 de abril del 2023 se realizaron incursiones tácticas en Nuevo México, EE. UU., donde fueron interceptados mientras transportaban migrantes.

El expediente también documenta que esta organización transnacional, con sede en Guatemala, traficaba migrantes ilegales a través de México rumbo a Estados Unidos. Utilizaban documentos falsos en territorio mexicano y pagaban comisiones a cárteles para facilitar el tránsito de personas sin papeles.

Las ganancias ilícitas generadas entre septiembre del 2020 y el 2023 oscilan entre US$104 millones y US$416 millones, con cobros promedio de entre US$13 mil y US$16 mil por persona.

En la presentación de resultados del 2024 y 2025, realizada el pasado 12 de febrero, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) señaló el tránsito ilegal de personas como una de las tipologías detectadas. Se explicó que existen “transferencias electrónicas y remesas que permiten poner dinero a disposición de manera inmediata en una ubicación geográfica distinta; es decir, envían fondos desde el extranjero o desde otro punto del país para habilitarlos y utilizarlos en zonas o regiones fronterizas”.

El reporte también señala que los fondos circulan mediante actividades económicas como transporte, hotelería y estaciones de servicio, entre otras.

Como ejemplo, se indicó que entre el 2022 y el 2023 se registraron más de Q1 mil millones en egresos de efectivo en el departamento de Huehuetenango.