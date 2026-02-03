Integrantes de la estructura Genoveva exigieron Q45 mil y un terreno a cambio de trasladar ilegalmente a una persona a Estados Unidos

El Ministerio Público (MP) informó este martes 3 de febrero sobre la sentencia condenatoria contra tres integrantes de la estructura criminal denominada “Genoveva”.

Añadió que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes presentó las pruebas ante el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Según el ente investigador, la pesquisa se originó a partir de una denuncia presentada el 6 de febrero del 2018, relacionada con el traslado ilegal de una persona hacia Estados Unidos, a cambio de Q45 mil y un terreno.

Las diligencias permitieron establecer las acciones de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que operó entre el 2018 y mayo del 2023, con presencia en los departamentos de San Marcos, Quiché y Huehuetenango, incluida la zona fronteriza de Nentón, y con vínculos con un grupo criminal mexicano, afirmó el MP.

“La participación de sus integrantes fue acreditada mediante métodos especiales de investigación, principalmente interceptaciones telefónicas, que también permitieron documentar hechos relacionados con la conspiración para el delito de lavado de dinero u otros activos”, detalló la Fiscalía.

Para leer más: Ligan a proceso a presuntos traficantes de personas, entre ellos Genoveva

Los sentenciados

De acuerdo con el MP, uno de los condenados es Juan C., quien fungía como transportista de personas migrantes. Fue declarado autor responsable de tres delitos consumados, y el juez le impuso 18 años de prisión, desglosados así: asociación ilícita, seis años de cárcel inconmutables; tráfico ilegal de guatemaltecos en forma continuada, ocho años de prisión inconmutables; y lavado de dinero u otros activos en grado de conspiración, cuatro años de prisión.

Macario C., colaborador en el traslado de personas migrantes, fue sentenciado como autor responsable de los delitos de asociación ilícita y tráfico ilegal de guatemaltecos, y deberá cumplir 12 años de prisión inconmutables, seis por cada delito, agregó la Fiscalía.

También Ricardo C., alias “Richard”, quien actuaba como captador y transportista de personas migrantes, fue condenado por asociación ilícita y tráfico ilegal de guatemaltecos, con seis años de prisión inconmutables por cada delito.

Le puede interesar: Integrantes de la estructura de tráfico de migrantes “Los R” aceptan cargos y reciben condenas mínimas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.