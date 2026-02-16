Caso Ventanillas Paralelas: ocho capturas por lavado de dinero de Q5 mil millones

Este viernes 16 de febrero se ejecutaron 22 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia como parte del operativo Ventanillas Paralelas, en desarrollo en San Pedro Soloma, Huehuetenango.

Según el Ministerio Público (MP), estas acciones fueron coordinadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional.

“La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos que permitió identificar operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios que operaban principalmente en San Pedro Soloma, Huehuetenango”, informó el MP.

La estructura investigada, de acuerdo con el análisis financiero preliminar, habría movilizado recursos por más de Q5 mil millones, dijo el MP.

“Dichos montos no constituyen determinación definitiva de responsabilidad penal, sino que forman parte del análisis técnico-financiero que continúa en desarrollo”, aclaró el MP..

También se indicó que los fondos podrían estar relacionados con actividades ilícitas de carácter transnacional, aunque su naturaleza específica será determinada conforme avance el proceso penal.

“En cumplimiento del artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la información relacionada con la investigación posee carácter reservado”, puntualizó el MP.

La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) reportó la captura de ocho personas por el delito de lavado de dinero.

Los detenidos son:

• Sebastián Miguel Gaspar, de 58 años.

• Lucía Isabel Diéguez de Matías, de 38.

• Augusto Sebastián Mateo, de 53.

• Lucio López Juan, de 35.

• Ezequiel Pablo Antonio, de 32.

• Luis Manuel Montejo Félix, de 36.

• Francisco Eduardo Domínguez Zacarías, de 45.

• Ceferino González Martínez, de 40.

Además, fue aprehendido Regino Antonio Tomás Regino, de 57 años, señalado de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado.

El MP dijo que durante las diligencias fue localizado dinero en efectivo, el cual aún está en proceso de conteo.