PNC captura en Petén a otro extraditable que es sindicado por delitos relacionados con el narcotráfico

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó este sábado que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo la captura de Sergio “N”, alias “Chejo”, quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos por la presunta comisión de delitos vinculados con el narcotráfico.

La información proporcionada indica que la detención se realizó durante un operativo efectuado en la ruta que conduce hacia la carretera de El Chal, Petén.

Agrega que, al momento de la captura, las fuerzas de seguridad le incautaron al detenido un vehículo, una pistola, tres tolvas, 46 municiones y dos teléfonos celulares, evidencias que serán sometidas a los análisis correspondientes por parte de las fuerzas de seguridad.

Luego de su captura, el detenido fue trasladado al juzgado correspondiente, donde se desarrollarán todas las diligencias correspondientes y legales relacionadas con el proceso de extradición y sobre su situación jurídica.

Las investigaciones

Según investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil, "Chejo" habría mantenido vínculos con la estructura delictiva de “los Lorenzana”, que es señalada de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en el país.

Los datos brindados por la cartera de Gobernación también revelan que el detenido es cónyuge de la hija de Waldemar Lorenzana Cordón, integrante de la citada estructura delictiva.

También se sabe que Chacón fue concejal segundo de la municipalidad de Huité, Zacapa, durante los años 2013 y 2014.

Extraditable número 19

La Policía Nacional Civil indica que el detenido es el extraditable número 19 que ha sido arrestado por la Policía Nacional Civil en lo que va del 2026.

La mayoría de los 19 detenidos que son requeridos en extradición por los Estados Unidos son acusados por la comisión de delitos relacionados con el tráfico, almacenamiento y distribución de drogas en dicho país, por lo que han sido emitidas las órdenes de captura correspondientes por diferentes jueces en distintos estados del país norteamericano, con la finalidad de llevar ante la justicia a los detenidos, según indica la PNC.

Según información de la PNC los extraditables capturados en el 2026 son los siguientes:

Alex Javier Cardona Estrada Erick Neftalí Medina García Julio Cesar Peralta Vargas Inmer Barrios Osorio Brian Verbena Martínez Wender Rolando Equizábal Gálvez Héctor Rubén Morales Guerra Carlos Obediel Morales Guerra Ronald Alexis Morales Guerra Víctor Manuel Pérez Mazariegos Hugo Francisco Sandoval Yanes Eduardo Francisco Vélez de León Alejandro de Jesús Hernández Godínez Edgardo Luis Pérez Audías Juncos Vásquez Wilber Antonio Romero Mora Roberto Antonio Corado Carbajal Alexander Hernández Cano Sergio Abisaí Chacón Aldana