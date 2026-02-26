PNC captura en San Marcos al extraditable número 15 requerido por narcotráfico en EE. UU.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 26 de febrero en San Marcos al extraditable número 15 del 2026, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

La detención fue efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) en el barrio Alegre, La Blanca, San Marcos. El detenido fue identificado como Audias “V”, de 28 años.

Según informó el Ministerio de Gobernación, el sindicado es requerido por autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con actividades de narcotráfico. Tras su aprehensión, será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se inicie el proceso correspondiente de extradición.

De acuerdo con registros oficiales, de los 15 extraditables capturados en el 2026, nueve son solicitados por delitos relacionados con narcotráfico y seis por otros ilícitos.

La PNC indicó que continuará con operativos para ubicar y detener a personas requeridas con fines de extradición.

PNC sigue en búsqueda y captura de extraditables



Otro Extraditable capturado por narcotráfico



El extraditable número 15 capturado en San Marcos



SGAIA-PNC en la lucha frontal contra la narcoactividad ha asestado otro duro golpe a las bandas criminales de narcotraficantes; — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 26, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

