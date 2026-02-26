PNC captura en San Marcos al extraditable número 15 requerido por narcotráfico en EE. UU.

Justicia

PNC captura en San Marcos al extraditable número 15 requerido por narcotráfico en EE. UU.

La PNC capturó en San Marcos al extraditable número 15 del 2026, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

|

time-clock

Agentes de la SGAIA-PNC trasladan a Audias “V”, de 28 años, capturado con fines de extradición en La Blanca, San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la SGAIA-PNC trasladan a Audias “V”, de 28 años, capturado con fines de extradición en La Blanca, San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 26 de febrero en San Marcos al extraditable número 15 del 2026, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

La detención fue efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) en el barrio Alegre, La Blanca, San Marcos. El detenido fue identificado como Audias “V”, de 28 años.

Según informó el Ministerio de Gobernación, el sindicado es requerido por autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con actividades de narcotráfico. Tras su aprehensión, será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se inicie el proceso correspondiente de extradición.

De acuerdo con registros oficiales, de los 15 extraditables capturados en el 2026, nueve son solicitados por delitos relacionados con narcotráfico y seis por otros ilícitos.

La PNC indicó que continuará con operativos para ubicar y detener a personas requeridas con fines de extradición.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Extradiciones hacia Estados Unidos Extraditables Guatemaltecos extraditables Narcotráfico Narcotráfico en Guatemala PNC de Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS