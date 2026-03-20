Guatemala extradita a “Chele Peña” presunto operador del narcotráfico reclamado por corte de Texas

Guatemala entregó a Estados Unidos a Alex Javier Cardona Estrada, también conocido como Baldemar Roque Negrete, de origen hondureño y con nacionalidad guatemalteca, requerido por una corte de Texas por delitos vinculados al narcotráfico.

El Ministerio Público lo señala de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en Centroamérica y de operar con múltiples identidades falsas.

Las autoridades guatemaltecas trasladaron a Cardona Estrada desde el cuartel Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde quedó bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos.

El detenido fue capturado el 26 de enero del 2026 en Zacapa, en el este del país, y se convirtió en el primer arrestado del año con fines de extradición hacia EE. UU.

Señalamientos por narcotráfico

De acuerdo con la Fiscalía, Cardona Estrada es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas bajo cargos de dirigir y supervisar operaciones de tráfico de drogas.

Las investigaciones indican que el procesado habría integrado una organización criminal entre el 2016 y el 2019, con presencia en el sur, centro y norte del continente.

Además, es acusado de conspiración, manufactura y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente hacia EE. UU.

Uso de identidades falsas y contexto

El Ministerio Público informó que el extraditado utilizaba identidades falsas como Baldemar Roque Negrete, Byron Leonel Reyes Castillo, Auner Montoya Ordóñez y Lucas Waldemar Roque Negrete.

Extraditan a Baldemar Roque Negrete, alias “Chele Peña”, hacia Estados Unidos para comparecer ante la justicia por vínculos al narcotráfico. Fue entregado a autoridades estadounidenses en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras finalizar su proceso de extradición en el país. pic.twitter.com/N5iGo8hzMx — MinGob (@mingobguate) March 20, 2026

Con esta entrega, suman siete los presuntos narcotraficantes extraditados por Guatemala en el 2026. Las autoridades reportan que en lo que va del año han sido capturadas 11 personas con orden de extradición por delitos similares.

Guatemala es considerada por las autoridades como un punto estratégico para el tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos debido a su ubicación geográfica.

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