Vehículo choca contra estructura metálica en San Martín Zapotitlán y deja dos muertos

Dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas este martes 19 de mayo, luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra la estructura metálica de un poste del alumbrado público en el kilómetro 181 de la ruta Cito-180, en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

Según información de cuerpos de socorro, cuatro personas viajaban en un automóvil que se dirigía de la Costa Sur hacia Quetzaltenango cuando, por causas que investigan las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, subió al bordillo central y chocó contra los tubos metálicos de protección de un poste del alumbrado público.

El impacto destruyó gran parte del automóvil y dejó atrapados a los ocupantes entre los hierros retorcidos, por lo que socorristas efectuaron maniobras de rescate para liberar a las víctimas.

Bomberos Municipales informaron que el conductor murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Fue identificado como Hugo Barrios Ortíz, de 35 años.

Los otros tres ocupantes fueron estabilizados y trasladados en estado crítico hacia el Hospital Nacional de Retalhuleu. Sin embargo, una mujer de unos 45 años murió poco después de ingresar al centro asistencial, a causa de los múltiples traumas sufridos en el percance.

Edermina Pérez Velásquez, de 21 años, y un hombre de unos 50 años, quien no ha sido identificado, permanecen gravemente heridos.

“Al llegar al lugar encontramos a cuatro personas; dos de ellos los trasladamos de inmediato, un fallecido quedó en el lugar y una más que fue trasladada por Cruz Roja. Los heridos se encuentran en estado crítico con múltiples traumas”, expresó el bombero municipal Byron Cobón.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas serían originarias de Tacaná, San Marcos.

El accidente ocasionó complicaciones en el tránsito vehicular mientras fiscales del Ministerio Público efectuaban las diligencias correspondientes y coordinaban el retiro del vehículo.

Las autoridades investigan las causas del percance. De manera preliminar, no descartan que el exceso de velocidad o una distracción al volante hayan influido en el hecho.

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