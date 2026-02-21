Capturan en Quetzaltenango a supuesto narcotraficante reclamado por EE. UU. en extradición

Elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo en Quetzaltenango, donde capturaron a un hombre que es solicitado en extradición por Estados Unidos.

El detenido es V. M. Pérez, el Pantera o Cholo Bota, quien es requerido por un tribunal del país norteamericano por su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico.

Según información del Ministerio de Gobernación (Mingob), y de la PNC, la detención de Pérez se efectuó en la zona 10 de la cabecera departamental del mencionado departamento.

Se indicó que al momento de su captura, Pérez estaba acompañado de otros individuos armados, quienes, se presume, formaban parte de su seguridad. Estos hombres también fueron aprehendidos por las fuerzas de seguridad.

Otros extraditables capturados

El Ministerio de Gobernación también informó que el pasado 20 de febrero, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la PNC, capturaron a los hermanos Carlos Obediel, Ronal Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra, quienes también tienen órdenes vigentes de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos.

A los hermanos se les sindica de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento, y la causa razonable, para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Según la investigación, entre el 2006 y el 2024, los capturados habrían integrado una organización de tráfico de drogas que operaba a lo largo del continente y que es responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína.

También se reveló que los detenidos eran los encargados de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Honduras, Guatemala y México, por lo que fueron requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas.

Extraditables capturados en el 2026

Con la captura de Pérez en Quetzaltenango, el Ministerio de Gobernación reporta que hasta el momento son 12 los extraditables capturados en el presente año, sindicados por diferentes delitos, principalmente relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, por medio de la red social X, publicó un mensaje de felicitación a Guatemala por la captura y detención de Jorge Trujillo, conocido como Gonzalo Paiz Pineda, y Juan Carlo Pixola Lara, quienes fueron detenidos por elementos de la PNC en coordinación con el Departamento de Justicia, el FBI y la división de US Marshals, con fines de extradición, por el delito de homicidio.

“¡La cooperación bilateral da resultados concretos! Como #SocioConfiable, Estados Unidos trabaja con Guatemala para llevar ante la justicia a criminales buscados por homicidio. Jorge Trujillo, alias ‘Gonzalo Paiz Pineda’, y Juan Carlo Pixola Lara fueron detenidos en Guatemala gracias a la coordinación entre @TheJusticeDept, @FBI, @USMarshalsHQ y autoridades guatemaltecas, y posteriormente extraditados para enfrentar cargos en Estados Unidos. No importa dónde se escondan: los criminales enfrentarán la justicia”, indica el mensaje publicado en X por la embajada estadounidense en Guatemala.