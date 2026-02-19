Con apoyo de agentes estadounidenses, detienen a otro guatemalteco requerido en extradición por delitos sexuales

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este jueves 19 de febrero la captura del octavo guatemalteco con orden de extradición emitida por Estados Unidos en lo que va del 2026, como parte de las acciones conjuntas con autoridades diplomáticas de ese país.

La detención ocurrió en el Mercado Central, zona 1 capitalina, donde agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, aprehendieron a Alejandro “H.”, de 43 años.

Según el informe policial, la orden de captura con fines de extradición fue emitida el 16 de febrero del 2026 por un juzgado de Guatemala, a solicitud de autoridades estadounidenses.

El detenido está señalado por delitos sexuales cometidos contra una menor de 16 años.

La PNC no ha revelado en qué estado ocurrió el hecho ni qué corte lo reclama.

Con esta detención, ya son ocho los guatemaltecos capturados este año para ser extraditados a Estados Unidos, siete de ellos por delitos vinculados con el narcotráfico.

El caso de Alejandro “H.” es el único, hasta ahora, relacionado con agresiones sexuales.