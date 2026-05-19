Presidente del Consejo Europeo visita Guatemala para fortalecer cooperación y relaciones bilaterales

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostendrá una reunión con el presidente Bernardo Arévalo este miércoles 20 de mayo, durante la visita que el representante de la Unión Europea realizará a Guatemala y México esta semana.

Dicha reunión tendrá lugar en el Palacio Nacional de la Cultura, donde conversarán sobre diversos asuntos encaminados principalmente a la realización de proyectos de desarrollo y cooperación. Todo esto en el marco del rescate de las instituciones de justicia en Guatemala, afirmó el presidente Arévalo.

“Él se encuentra en una visita oficial en el país, en el marco de una agenda que tiene como propósito profundizar y reforzar las relaciones entre Guatemala y la Unión Europea. Esto está sucediendo en un momento clave en nuestro país, en un momento donde la agenda conjunta que tenemos con la Unión Europea de construcción de las instituciones democráticas y del rescate de las instituciones de justicia se suma a los proyectos de desarrollo y a las búsquedas de cooperación para poder canalizar inversión extranjera hacia nuestro país”, afirmó el mandatario.

Por medio de un comunicado, el Consejo Europeo indicó que la visita de Antonio Costa a Guatemala y México tiene el objetivo de reforzar los lazos de cooperación con Latinoamérica, en el contexto de la creciente tensión geopolítica que hay actualmente.

“Las visitas reflejan el objetivo de la UE, así como la prioridad política del presidente Costa, de construir relaciones más sólidas en todo el mundo en un entorno internacional cambiante”, indica el comunicado.

También señala que durante la visita que el presidente del Consejo Europeo realizará a Guatemala “reafirmará el compromiso de larga data de la UE con la democracia y los derechos humanos en Guatemala, así como su implicación continuada como socio comercial fiable y socio de cooperación de confianza”.

Se tiene previsto que la reunión entre Arévalo y Costa se realice a las 10 horas.