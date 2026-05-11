Presidente anticipa nueva etapa en el MP y descarta que alguna resolución de la CC evite toma de posesión del nuevo fiscal Gabriel García Luna

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa realizada este lunes 11 de mayo en el Palacio Nacional de la Cultura que no espera que se dé algún tipo de “sorpresa” por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) que pueda impedir la toma de posesión del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, designado la semana anterior en sustitución de Consuelo Porras.

El presidente afirmó que esta semana es muy importante “ya que es la última semana en que Consuelo Porras estará a la cabeza del MP”.

“Esta es la última semana de una etapa compleja de deterioro, de manipulación y perversión de la justicia en nuestro país y después de esta semana abrimos un nuevo capítulo para un futuro de una fiscalía puesta al servicio de la República y al servicio de la población”, afirmó el mandatario.

Arévalo también aseguró que la decisión de nombrar a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general se debió a que reúne varios aspectos, como capacidad, honradez e integridad, que son propios para el desempeño del cargo al frente del Ministerio Público.

“La decisión recayó porque convergen en el criterio de capacidad para ejercer el cargo desde el punto de vista legal. con la integridad y la honradez que son necesarios para poder llevar a cabo el rescate de esta institución tan importante para la justicia del país”, afirmó.

También resaltó nuevamente que el papel del fiscal general debe ser independiente y no estar al servicio de ningún presidente o de intereses políticos o particulares.

“El fiscal general no llega para servir a un presidente en específico, no llega para servir a ningún interés político, sino para servir a la población y a la justicia objetiva e independiente”, aseguró.

Sobre recursos pendientes en la CC

El martes 12 de mayo la Corte de Constitucionalidad (CC) estará conociendo varios amparos relacionados con el proceso de elección del fiscal general, los cuales han sido interpuestos en contra de la Comisión de Postulación, el presidente y la nómina de candidatos que fue elaborada por la instancia calificadora.

Sobre la resolución de estos amparos, el presidente aclaró que no espera que se dé alguna “sorpresa” por parte del tribunal constitucional que pueda alterar la designación o impedir que el nuevo fiscal general pueda tomar posesión del cargo el próximo 17 de mayo.

“Sobre los recursos de amparo que están puestos ante la Corte de Constitucionalidad, ya hay varios recursos de amparo que fueron desechados anteriormente, no vemos por qué estos no van a correr la misma suerte porque tienen el mismo tipo de fundamento, así que no esperamos ninguna sorpresa alrededor de esta situación”, puntualizó.