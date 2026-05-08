Gabriel García Luna asumirá el MP con 3 retos urgentes tras salida de Consuelo Porras

La salida de María Consuelo Porras del Ministerio Público (MP) se concretará el 17 de mayo, cuando Gabriel García Luna asuma como nuevo fiscal general, una función que le plantea tres grandes desafíos.

Así lo consideran analistas especializados en seguridad y justicia, quienes identifican tres áreas que García Luna necesita atender con prioridad.

El presidente Bernardo Arévalo designó como sucesor de María Consuelo Porras a un abogado que cuenta con aceptación pública y el voto de confianza de algunas organizaciones sociales.

La elección que Arévalo anunció este 5 de mayo se efectuó tras evaluar una nómina de seis candidatos que le propuso una comisión de postulación, cuyas decisiones fueron objeto de no menos 14 amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Algunos recursos siguen pendientes de resolución y fueron trasladados a las judicaturas competentes.

García Luna asumirá un MP bajo cuestionamientos a nivel internacional, por la aparente actitud antidemocrática que algunos gobiernos extranjeros atribuyeron a decisiones de Consuelo Porras, lo que le valió sanciones y la prohibición de entrar a Europa.

Durante la gestió de Porras el MP de distanció de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato se suspendió en el 2019. Desde entonces, la institución aliada se convirtió en blanco de investigaciones penales.

Consuelo Porras buscó un tercer mandato en el MP y llegar a la CC, en los dos procesos fue descartada. . EFE/ Alex Cruz

Para entonces, el MP Porras cumplía el primero de sus dos mandatos, tras haber sido designada del presidente Jimmy Morales. En el 2022, el entonces mandatario Alejandro Giammattei la reafirmó en el cargo y durante ese periodo cuando se promovió el caso llamado Corrupción Semilla.

Esa investigación del MP sugiere un fraude electoral que habría llevado a Arévalo a la presidencia. La dirección del caso quedará en manos de García Luna cuando asuma como fiscal general el 17 de mayo.

Para el equipo de analistas los principales retos que tiene García Luna como nuevo fiscal general son tres: recuperar la credibilidad pública del MP; depurar las fiscalías con personal de confianza; y evaluar todos los casos abiertos.

Credibilidad

Alejandro Rodríguez de Impunity Watch; Andrea Rabanales de Be Just; y Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), coinciden que la tarea que tendrá García Luna no será sencilla.

“El reto más importante será recuperar la confianza en las instituciones de justicia. Es necesario que Guatemala vuelva a confiar en el MP, lamentablemente la credibilidad bajó hasta los suelos”, dijo Rodríguez.

García Luna fue el único candidato a fiscal general electo por unanimidad en la comisión de postulación.

Su inclusión fue apoyada por comisionados que mostraron afinidad hacia Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que mantiene un perfil independiente y honesto, según sectores sociales.

Asimismo reunió el voto de otro grupo de comisionados que se identificaron con planteamientos promovidos por Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quien organizaciones le cuestionan una aparente amistad con algunos diputados del bloque Vamos.

Los apoyos de ambos grupos, llevan a Rodríguez a pensar que es posible recuperar la confianza institucional sobre el MP.

“Hay confianza y esperanza en el nuevo fiscal, de que no solo tenga la voluntad, si no que tendrá las herramientas para hacer estos cambios necesarios para cambiar la institución”, dijo.

Depuración

Para Rabanales es importante que durante la gestión de García Luna exista una depuración en jefaturas fiscales, que le permitan trabajar con personal de su entera confianza.

“Consuelo Porras hizo lo que quiso con las fiscalías, García Luna va a encontrar un MP desestructurado, con mandos medios afines a Consuelo Porras. Esto no será una tarea fácil, sustituir a fiscales leales a Consuelo Porras y que tienen comprometida su transparencia será un proceso complejo”, dijo.

La fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo ingresa al centro de votación del CANG durante la elección de magistrados para la CC. (Foto, Prensa Libre)

Dimas Jimenéz, Leonor Morales Lazo, Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche son algunos de los fiscales que ocupan jefaturas y a quienes, sectores sociales identifican como piezas leales a Consuelo Porras.

“Entra a una institución con fiscalías comprometidas. Él está consciente de esto, fue claro en la postuladora al decir que las funciones administrativas eran un reto, y que planea analizar la organización administrativa”, dijo la analista.

Evaluar casos

Entre los primeros retos que tiene García Luna también esta el identificar, de manera objetiva, sin sesgos, todos los casos abiertos por la actual administración del MP y aquellos que tampoco han avanzado tanto en el sistema de justicia.

Arévalo y el partido político que lo llevó a la presidencia son sujetos de una investigación penal, y opositores de su administración han interpuesto denuncias contra funcionarios del actual gobierno.

Por eso, a criterio de Quezada, se necesita que el nuevo fiscal general demuestre independencia con todos los grupos sociales, para que su función sea técnica y no ideológica.

“El primer desafío es que tiene que despolitizar el MP. Él se tiene que apartar de los dos grupos en controversia, llevar una propuesta propia, si no se va a llevar un desgaste innecesario”, dijo.

Para el analista la evaluación de los casos también deben de ir de la mano con las mejorar en la persecución criminal, para que los ciudadanos sientan los efectos del trabajo del MP.

“Va a tener que priorizar delitos para que sea más efectivamente judicializados, subir la tasa de efectividad de investigación en los homicidios, esa debería ser su prioridad”, dijo.

Sobre este mismo tema Rabanales dijo que si bien el MP deberá analizar y reconsiderar algunos casos, es primordial recordar que la decisión final, sobre algún requerimiento fiscal recae en los jueces y magistrados.