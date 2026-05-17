Arévalo afirma que salida de Porras pone fin al “secuestro” del MP y marca un “nuevo amanecer” para Guatemala

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Arévalo afirma que salida de Porras pone fin al “secuestro” del MP y marca un “nuevo amanecer” para Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este domingo sobre la situación del Ministerio Público y los cambios que atraviesa el país.

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Bernardo Arévalo dirige un mensaje a la población sobre la salida de María Consuelo Porras del Ministerio Público y afirma que el país inicia “un nuevo amanecer”. (Foto Presa Libre: Gobierno de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a la población, este domingo 17 de mayo, en el que aseguró que la salida de María Consuelo Porras de la Fiscalía General del Ministerio Público (MP) representa “el fin de un ciclo” y el inicio de una nueva etapa para el país.

En una carta pública, el mandatario afirmó que la salida de Porras pone fin al “secuestro” del Ministerio Público por “redes político-criminales” que, según dijo, utilizaron la institución para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad.

Agregó que durante años el MP fue utilizado para causar daño a Guatemala, al facilitar operaciones del crimen organizado y perseguir a personas críticas del sistema.

“Un secuestro de la justicia para usarla como un arma de intimidación, persecución y castigo para toda persona que obstaculizara o se opusiera a sus maquinaciones corruptas”, señaló.

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Recuerda protestas del 2023

Arévalo recordó las protestas y movilizaciones ciudadanas y de autoridades indígenas del 2023, que defendieron los resultados electorales cuestionados por el MP dirigido por Porras.

También hizo referencia a los procesos judiciales contra operadores de justicia, periodistas y dirigentes indígenas.

“Criminalizando a operadores de justicia, como Virginia La Parra; periodistas, como José Rubén Zamora y a defensores de derechos”, indicó.

Bernardo Arévalo escribe una carta dirigida a la población sobre la salida de María Consuelo Porras del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

Obstáculos durante su gobierno

El presidente sostuvo que durante su administración enfrentó obstáculos impulsados desde el Ministerio Público.

“Bloquearon procesos, persiguieron de manera cobarde y montaron falsedades para obstaculizar nuestras acciones, incluyendo persecución directa a los funcionarios de mi gobierno”, afirmó.

Además, Arévalo aseguró que optó por actuar dentro de los marcos legales para remover a María Consuelo Porras del cargo desde enero del 2024, cuando tomó posesión como presidente.

Nuevo amanecer

El mandatario indicó que la llegada de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del MP representa un “nuevo amanecer” para el país.

“Hoy les pido que no nos detengamos. Hoy les pido que tengamos y reforcemos esperanza en el porvenir”, expresó.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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