“La responsabilidad puede llegar a cualquiera”: revisión de la FECI no excluye a exfiscal general, afirma García Luna

En la oficina del fiscal general del Ministerio Público se encontraba Gabriel García Luna en su primer día al frente de la institución. En su escritorio solo había un fólder y dos lapiceros; el resto estaba vacío. La anterior fiscal general, María Consuelo Porras, había desalojado ese espacio menos de 24 horas antes.

En una entrevista con Prensa Libre, García Luna habló sobre la revisión interna que hará en el Ministerio Público, y advirtió que las investigaciones podrían alcanzar a cualquier funcionario, incluida la exfiscal general, María Consuelo Porras.



El nuevo jefe del MP también adelantó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) será sometida a una reestructuración, y aseguró que quienes dirigen las fiscalías deberán rendir cuentas. Además, dijo que revisarán expedientes relacionados con corrupción, crimen organizado y lavado de dinero, debido a que considera que en varios casos no se obtuvieron resultados importantes.

Usted anunció la liquidación de la FECI. ¿Cómo sera ese proceso?

Si fuera una marca, uno de los objetivos principales es recobrar la confianza de la población, y la marca no está vista de una buena forma; lastimosamente, por decisiones que se han tomado en casos que yo todavía tendría que ver de forma personal, pero resoluciones que he visto, que no son a favor de lo que podría haber sido un caso para ser judicializado para llegar a debate y buscar una posible sentencia. Pero, independientemente de eso, ya vimos una serie de casos con resoluciones en el mismo sentido.

Entonces sí es interesante también ver el comportamiento de algunos integrantes de la Fiscalía, porque parte estructural es la ética. Igual que la judicatura y la magistratura, la Fiscalía no solo tiene que actuar con objetividad, sino también de forma imparcial.

¿Qué pasará con los casos de la FECI?

Es un plan estratégico, ya que la marca —nombre de la fiscalía— lastimosamente genera desconfianza, genera percepción de persecución selectiva de casos, pero tampoco quiere decir que se tenga que destruir un trabajo, porque hay muchas agencias fiscales ahí con mucho personal capaz, con esas personas que han tenido que vivir en anonimato estos años, y queremos saber qué es lo que tienen.

Ya no se puede utilizar la marca tal como está. Entonces sí creemos necesario que haya una fiscalía con esas características. No es un simple cambio de nombre, pero sí estamos evaluando la forma de dársela.

El actual jefe de la FECI ha dicho que tiene interés en reunirse con usted. ¿Es mutuo el interés y lo considera usted para escucharlo, para su continuidad?

Yo no lo he escuchado, pero pienso que primero hay que ver en qué situación está la fiscalía. Creo que sí debe rendir cuentas quien la dirige. Debe rendir cuentas y entonces ese es el parámetro para poder tener un acercamiento o tomar decisiones. Más que platicar o tener un acercamiento, creo que la rendición de cuentas va a marcar el futuro del fiscal en la institución.

Como parte de la liquidación de la FECI se refirió a la determinación de responsabilidades legales. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿El jefe de la Fiscalía?

No, a quien sea responsable.

¿La exfiscal general?

A quien sea responsable. Puede ser la fiscal general, el secretario general, quien sea. Si es de manera real, con base en pruebas, con hechos concretos y haciendo un análisis objetivo, puede ser cualquier persona.

¿El tipo de revisión de casos va a ser externa o interna? ¿Ya hay un esquema de cómo se van a revisar los casos que tienen?

Como recién iniciamos y estamos viendo cómo se están conformando, lastimosamente uno puede percibir de los que van saliendo de la institución tal vez la información más completa, pero no todos los casos son iguales; ya llevo como evolucionando, creo yo.

Pero primero la revisión de casos incluye informes y entrevistas a las personas. Entonces aquí hay una unidad que tiene que cumplir instrucciones mías para poder hacer investigaciones y análisis; también, paralelo al informe que rindan, es como una supervisión. Y esperamos tener comunicación incluso con miembros de la misma fiscalía, con otros miembros, para percibir cómo ha sido el manejo de las agencias en sí.

Gabriel García Luna conversa sobre la revisión interna del MP durante su primer día en la oficina del fiscal general. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Evaluación y análisis del Ministerio Público

¿Cómo ve usted al Ministerio Público? ¿Ve que las redes ilícitas han ido avanzando y entraron al Ministerio Público, y desde adentro se esté procurando impunidad?

Mi análisis es puramente procesal y dentro de eso el análisis de investigación. Y sí pienso que en muchos fenómenos criminales no se están logrando resultados importantes, y donde principalmente se generan muchas ganancias, como las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero de diferentes actores; puede ser corrupción del Estado.

Y entonces, cuando no hay sanciones, no hay reparaciones, pero aparte de no haber sanción hay un mensaje psicológico para el delincuente que es: “No me va a pasar nada”.

El mensaje es: “Yo tengo a aquel y aquel me va a arreglar el clavo”. Y seguramente hay personas que llegan y dicen: “Ah, yo soy amigo de tal fiscal” o “yo puse al fiscal”.

Puede ser que sí sea cierto, que haya personas que hagan esto, y eso es imposible después de tantos años para que pueda llegar a este puesto.

En su primer día como fiscal general, Gabriel García Luna habló sobre casos de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Crimen organizado, lavado de dinero y falta de resultados

En cuanto a la agenda de delitos en los que se va a enfocar su gestión, ¿cuáles van a ser las maneras temáticas? Por ejemplo, criminalidad organizada, extorsiones, corrupción?

Hay crimen organizado y crímenes de corrupción bastante fuertes, que no pueden parar nada, pero sí nos podemos ir enfocando en algunos con más atención.

Hay cosas que son de todas las fiscalías. La capacidad de investigación y de litigio es de todas las fiscalías.

Entonces yo sé que tienen capacidad, y espero que muchos de los casos sea porque los han bloqueado, porque tal vez quisieran ya haberlos judicializado, por ejemplo.

En los últimos años algunos investigadores de la PNC mencionaban que entregaban expedientes, las investigaciones, pero los casos no avanzaban en el MP. ¿Cómo van a solucionarlo?

Sí. Es fatal que no haya una relación y una coordinación, más que todo con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio de Gobernación, porque al final la investigación la dirige el Ministerio Público y es realizada por las fuerzas de seguridad.

Entonces, estoy seguro de que tendría que tener una reunión lo antes posible, y también hablar con fiscales sobre el tema. Es importantísimo, lo tenemos como primordial.

Porque si hubo fiscales amenazados de no recibir investigaciones de la Policía, o viceversa, si no había ninguna relación con la Policía, o si la Policía estaba siendo obstaculizada de alguna forma, es algo que se tiene que corregir en conjunto.

¿Cómo evalúa el manejo de los casos criminales dentro del MP?

Ese fenómeno de tantas desestimaciones no es normal, solo por unas acreditaciones cuantitativas. Entonces yo puedo tener 100% de casos resueltos porque los desestimé, pero en ninguno hubo justicia.

En algún porcentaje sí era la desestimación lo que procedía, pero puede haber una participación y, dependiendo del delito, un criterio de oportunidad o una conciliación, porque algún conflicto había.

Ahora, si tiene un fenómeno de robo de celulares en ciertos sectores, todo el tiempo, y va a ir desestimando todo como maquila, no va a investigar el fenómeno que está sucediendo en el lugar desde hace muchos años.

Entonces, ¿cómo se van a ir desintegrando esas bandas? Y si el delincuente no ve investigación, judicialización y condenas, psicológicamente no está recibiendo un mensaje de que esté funcionando el sistema.

¿Cómo va a navegar con las presiones internas y externas sobre el MP?

A mí lo que me importan son las presiones de la ciudadanía o de los sectores organizados, mientras puedan creer que se está actuando de forma objetiva.

Ahora, del crimen organizado o sus representantes, al contrario, no me importa nada, sino que al final es lo que queremos combatir.

Entonces sí hay redes que se han incrustado en diferentes lugares, y por la falta de accesibilidad conmigo, yo creo que esta parte final fue muy dura y seguramente van a seguir los ataques. Pero tienen que entender que no es un MP de venganzas o de revanchas, sino un MP de investigación objetiva, imparcial y de persecución penal no selectiva.

Las primeras horas como fiscal general

¿Cuáles han sido sus primeras decisiones durante las primeras horas al frente del MP?

Al haber tomado posesión, me presentaron la renuncia del secretario general y la primera subsecretaria general. Aceptarla de forma inmediata y poder hacer los movimientos para que pudiera asumir una persona que cumpliera con los requisitos, que se pudiera hacer de forma legal y con el asesor laboral y Recursos Humanos de por medio.

Tengo entendido que todos los que son personal de confianza van a hacer lo mismo, y creo que es lo más sano.

¿El lunes 18 de mayo tienen reuniones y con quiénes hablará?

Es un proceso no tan corto, sino largo, pero sí entrevistas e informes, aunque se inicia con un mensaje para todos, para que lo puedan replicar a todos los trabajadores a escala nacional.

El personal que actúa de una forma correcta, con la capacidad con que ha trabajado, que ha estado dentro de la institución y que, a pesar de los golpes, se ha mantenido y cumple todos los requisitos, hay que acuerparlo.

Se puede ir localizando, porque entonces ya con revisiones de expedientes, por medio de la supervisión y por medio de lo que pueda hacer yo directamente, podemos ir viendo qué tipo de actuaciones han tenido para investigar y para judicializar.