UE dice que toma de posesión del fiscal Gabriel García Luna es una oportunidad para poner fin a prácticas de criminalización

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) publicó este domingo un comunicado en el que se congratula por la toma de posesión del nuevo fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, y menciona que esta se realizó de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.

El comunicado señala que la misión de la UE observó de cerca las sesiones de la Comisión de Postulación para fiscal general y constató que estas se llevaron a cabo con suficiente publicidad.

También mencionó la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la revisión de la calificación de algunos candidatos y, en consecuencia, una nueva votación para conformar la nómina final remitida al presidente Bernardo Arévalo dentro de los plazos legales.

“La Misión valora positivamente que, pese a las múltiples acciones legales promovidas por la vía constitucional, los órganos competentes mantuvieran la certeza jurídica sobre la validez de la nómina y del nombramiento realizado por el presidente de la República”, se lee en el documento.

Es un avance

En el comunicado, la UE considera que la toma de posesión del nuevo fiscal general para el período 2026-2030 constituye un avance para el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.

También subraya la importancia de que esta renovación contribuya al adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el país.

“El cambio en el liderazgo del Ministerio Público representa una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización que han afectado, entre otros, a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil”, se lee en el comunicado.

La Misión también hizo un llamado a que “se revisen de manera objetiva los criterios aplicados en procesos penales cuestionados por claras arbitrariedades que, en muchos casos, derivaron en la prisión preventiva de diversas personas”.

“Resalta el caso de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes continúan sin acceso efectivo a recursos judiciales y enfrentan constantes retrasos injustificados en el desarrollo de sus audiencias”, añade el comunicado.

La misión llamó al fiscal García Luna a reafirmar su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a garantizar que el equipo del MP ejerza sus funciones con independencia, transparencia, objetividad e imparcialidad.

Señalan que eso será esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que tiene la exclusividad del ejercicio de la acción penal pública y que, por tanto, debe situar en el centro de su misión la protección de los intereses y derechos de la sociedad guatemalteca en su conjunto.

“La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea fue desplegada para dar seguimiento a los procesos de selección y nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Como resultado de sus actividades de acompañamiento, la misión emitirá un informe público durante junio”, cierra el comunicado.