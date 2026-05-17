Gabriel García Luna asume como fiscal general del MP para el período 2026-2030

Gabriel Estuardo García Luna llegó a la sede del Ministerio Público, en Gerona, zona 1 capitalina, a las 23.30 horas de este 16 de mayo, para asumir pasada la medianoche como nuevo fiscal general y jefe del MP para el período 2026-2030, en sustitución de María Consuelo Porras Argueta, quien dirigió la institución desde el 2018.

La llegada de García Luna ocurre tras un proceso de postulación marcado por impugnaciones y cuestionamientos por exclusiones.

Mientras se concretaba el relevo en la jefatura del ente investigador, ciudadanos y miembros de organizaciones civiles permanecieron durante la noche y madrugada frente a la sede central del MP, en la zona 1 capitalina, para celebrar la salida de Porras y el inicio de la nueva gestión.

En Quetzaltenango también se desarrollaron actividades y concentraciones de ciudadanos que manifestaron apoyo al cambio de autoridades en el Ministerio Público.

El nuevo fiscal general fue designado el pasado 5 de mayo por el presidente Bernardo Arévalo, quien aseguró entonces que la institución “requiere un liderazgo que lo rescate para fortalecerse y responder a las expectativas y demandas de la ciudadanía”.

Arévalo afirmó que la persona designada “no está al servicio del presidente o del Gobierno, sino que sirve a la nación”.

García Luna integró la nómina final de seis candidatos elaborada por la Comisión de Postulación el 21 y 25 de abril pasado. En esa fase obtuvo 15 votos de los comisionados y se posicionó entre los perfiles mejor evaluados.

La comisión completó la nómina luego de varias discusiones sobre los punteos mínimos y la inclusión de aspirantes cercanos al punto requerido. En esa votación la entonces fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista final.

#Ahora Gabriel García Luna llega al Ministerio Público para tomar posesión como nuevo Fiscal y Jefe del Ministerio Público (MP). @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/bn5zY5gCNL — Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 17, 2026

Primeros nombramientos

García Luna comenzó a integrar el equipo que lo acompañará en la nueva administración del MP. Entre los primeros nombramientos figuran Edwin Santiago Chavajay Chavajay, quien asumirá como secretario general del Ministerio Público; Shirley García Ovalle, designada secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación, y Rony López Galindo, quien dirigirá la Secretaría de Asuntos Informáticos, según confirmaron a Prensa Libre fuentes cercanas a la nueva administración.

Chavajay Chavajay es abogado penalista y actualmente se desempeña como asesor en Derecho Penal de la Procuraduría General de la Nación desde el 2024. También fue parte de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia entre el 2021 y el 2023 y ha ejercido docencia universitaria en la Universidad Rafael Landívar.

García Ovalle desarrolló su carrera en el Organismo Judicial, donde coordinó proyectos financiados con cooperación internacional y ocupó cargos vinculados con relaciones internacionales y ejecución de proyectos institucionales.

López Galindo cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología de información y administración de proyectos tecnológicos. Actualmente coordina la Unidad de Operación de los Servicios de la Gerencia de Informática del Organismo Judicial.

De acuerdo con el MP, este 17 de mayo está prevista una conferencia de prensa para oficializar los nuevos nombramientos.

Propuesta de trabajo de García Luna

Durante la fase de entrevistas, García Luna centró su propuesta en independencia institucional, transparencia, modernización y fortalecimiento de la atención a víctimas.

“El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, por lo que no debe recibir instrucciones externas y debe actuar libre de presiones políticas y de cualquier otra índole", aseguró.

“Debe actuar a favor o en contra del imputado según la prueba y cero injerencia externa", expuso también.

Otro de los ejes de su propuesta fue recuperar la confianza ciudadana mediante mejoras en la recepción y seguimiento de denuncias.

“Lograr generar confianza en la población a través del mejoramiento de todos los mecanismos, no solo de recepción de denuncias, sino el tratamiento que se le da a cada denuncia", aseguró.

En el plano operativo, planteó fortalecer la investigación penal mediante equipos multidisciplinarios, coordinación técnica y modernización tecnológica.

“Todo se orienta a una persecución penal selectiva e inteligente, priorizando casos de alto impacto social sin dejar de dar seguimiento proporcional al resto de delitos que afectan a la población", afirmó.

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Respecto del uso de recursos, propuso evaluar primero los resultados institucionales antes de plantear ampliaciones presupuestarias.

“Lo primero que habría que hacer es una evaluación de los resultados que están dándose (…) ese es el primer parámetro versus el recurso financiero que está siendo asignado", dijo.

También cuestionó posibles desequilibrios en infraestructura y cobertura territorial de algunas agencias fiscales.

“Podría revisarse, por ejemplo, los arrendamientos. Estoy de acuerdo con que hay presencia fiscal en Guatemala, pero en algunos casos la infraestructura o el alquiler no va de acuerdo a la cantidad de población y, por ende, de delincuencia en un municipio. Entonces, contamos con agencias fiscales grandes, con costos altos, mientras un juzgado de paz está bastante reducido y propio”, expuso.

Entre cohetillos y juegos pirotécnicos continúa el ambiente festivo frente al edificio central del Ministerio Público, donde un grupo de personas mantiene la celebración en el marco del último día de gestión de María Consuelo Porras al frente de la institución. La actividad se… pic.twitter.com/8pGbZU4uz1 — Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 17, 2026

Atención a víctimas y carrera fiscal

Durante su exposición, García Luna también cuestionó prácticas relacionadas con la atención a víctimas y el manejo de denuncias.

“Se ha desatendido la atención a la víctima y se le ha dado la respuesta más por requisito legal, principalmente con desestimaciones", aseguró.

Además, criticó rechazos rápidos de denuncias sin investigaciones preliminares.

“Ese es un trato que no es para las víctimas (…) sin siquiera una llamada telefónica o lo mínimo de una investigación", afirmó.

Otro de los puntos que abordó fue la carrera fiscal y la percepción de bloqueos dentro del sistema.

“Tenemos un gran número de fiscales que han renunciado, o han sido destituidos, pero casos como de renuncia, un par de renuncias que yo conozco, fueron porque recibieron órdenes de que se desestimaran denuncias, en este caso de violencia contra la mujer, de años anteriores”, puntualizó.

Trayectoria del nuevo fiscal general del MP

García Luna acumula más de 25 años de carrera dentro del Organismo Judicial.

Ingresó en 1997 en cargos técnicos y posteriormente fue oficial, secretario, juez de Paz, juez de Primera Instancia y magistrado de sala en el área penal.

Entre el 2014 y el 2019 integró la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.

Además, presidió la Junta de Disciplina Judicial entre el 2016 y el 2023, instancia encargada de conocer faltas administrativas de operadores de justicia. Durante ese período fue suspendida por 20 días sin goce de salario la jueza Rocío Murillo por actuaciones vinculadas al caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

García Luna antes de ser nombrado como fiscal general, era integrante suplente de esa junta y también asesor penal en el despacho superior de la Procuraduría General de la Nación desde el 2024.