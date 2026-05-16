Estos son los primeros nombramientos confirmados del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, en el MP

Gabriel Estuardo García Luna, recién nombrado fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), comenzó a integrar el equipo que lo acompañará en la administración de la institución.

Entre los primeros nombramientos figuran Edwin Santiago Chavajay Chavajay, quien asumirá como secretario general del Ministerio Público; Shirley García Ovalle, designada secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación y Rony López Galindo, quien dirigirá la Secretaría de Asuntos Informáticos, confirman a Prensa Libre, fuentes cercanas a la nueva administración del MP.

Los funcionarios cuentan con experiencia en el Organismo Judicial (OJ), administración pública, cooperación internacional y gestión tecnológica, detallan sus perfiles en LinkedIn.

Trayectoria en el sistema de justicia

Chavajay Chavajay es abogado penalista y se desempeña como asesor en Derecho Penal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), cargo que ocupa desde el 2024. También es profesor de Derecho Penal en la Universidad Rafael Landívar.

Su experiencia dentro del sistema judicial incluye haber formado parte de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia entre el 2021 y el 2023, donde coordinó el equipo de análisis jurídico de la vocalía V para recursos de casación y acciones de revisión en materia penal.

Además, trabajó en litigio constitucional, penal, arbitraje comercial y litigio civil y comercial en firmas privadas. También fungió como secretario de la Comisión de Resolución de Conflictos de Cámara de Industria de Guatemala (CRECIG).

Cooperación internacional y gestión administrativa

García Ovalle desarrolló su carrera en el Organismo Judicial, donde coordinó proyectos financiados con cooperación internacional para fortalecer capacidades institucionales, según su perfil público.

Entre el 2022 y el 2024 ocupó el cargo de coordinadora de Ejecución de Proyectos del Organismo Judicial, donde tuvo a su cargo el diseño, implementación y seguimiento de programas financiados con fondos internacionales, así como la elaboración de términos de referencia, evaluación de indicadores y gestión de donaciones.

También se desempeñó como asistente de Relaciones Internacionales del Organismo Judicial entre el 2018 y 2022. Además trabajó como auxiliar administrativa en la Gerencia Administrativa del Organismo Judicial.

García Ovalle con una maestría en Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos por la Universidad Rafael Landívar.

Asuntos Informáticos

López Galindo cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología de información y administración de proyectos tecnológicos, según su perfil de LinkedIn.

Desde marzo del 2024 coordina la Unidad de Operación de los Servicios de la Gerencia de Informática del Organismo Judicial, área encargada de atención de incidentes tecnológicos, soporte de software y hardware, redes y telecomunicaciones.

En el 2023 fue jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, donde coordinó procesos de modernización tecnológica y automatización institucional.

También trabajó como consultor tecnológico para el OJ y como project manager del Tribunal Supremo Electoral, donde participó en el "Proyecto Tecnológico de Modernización de los Sistemas".

López Galindo fue catedrático de la Maestría en Gestión Industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Cuenta con una maestría en Gestión Tecnológica del Recurso Humano y una licenciatura en Informática y Administración de las Telecomunicaciones por la Universidad Galileo

De acuerdo con el MP, mañana está previsto que se ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer quiénes ocuparán los nuevos puestos.

Perfil del nuevo fiscal general

García Luna fue designado fiscal general y jefe del MP el 5 de mayo por el presidente Bernardo Arévalo y diez días después lo juramentó para el periodo 2026-2030.

El jurista tiene más de 25 años de trayectoria en el sistema de justicia. Inició su carrera en el Organismo Judicial en 1997 y posteriormente fue juez de Paz, juez de Primera Instancia y magistrado vocal II de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.

Entre el 2016 y el 2023 presidió la Junta de Disciplina Judicial, instancia encargada de conocer faltas administrativas de operadores de justicia. Actualmente continúa vinculado a esa entidad como integrante suplente.

Desde el 2024 también se desempeña como asesor penal en el despacho superior de la Procuraduría General de la Nación.

En el ámbito académico ha impartido cursos en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela de Estudios Judiciales. Además, posee una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

García Luna asumirá la jefatura del MP luego de los dos períodos consecutivos de María Consuelo Porras, quien permaneció ocho años en el cargo tras haber sido nombrada por los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.