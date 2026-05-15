Consuelo Porras defiende su gestión y afirma que deja un Ministerio Público “fortalecido”

María Consuelo Porras Argueta dejará de ser la fiscal general el domingo entrante, luego de que Gabriel García Luna asuma la jefatura del Ministerio Público (MP).

Porras considera que ha dejado aportes significativos para la labor del ente investigador.

Para la elaboración de esta entrevista se enviaron preguntas al Departamento de Comunicación Social del MP, que remitió una serie de respuestas atribuidas a la propia fiscal general Porras.

¿Cómo recibió el Ministerio Público en el 2018?

Recibí un Ministerio Público con importantes necesidades institucionales y una estructura que aún no estaba robustecida para responder de manera eficiente a las demandas de la población. Existían más de un millón 266 mil casos sin atención ni resolución, miles de víctimas sin respuesta y un modelo de gestión que ya había quedado caduco frente a las necesidades del país.

Además, la institución únicamente tenía presencia en 64 municipios, lo que limitaba el acceso a la justicia para gran parte de la población guatemalteca. También encontramos procesos poco modernizados, rezago en investigaciones y una limitada capacidad tecnológica y operativa para enfrentar fenómenos criminales complejos.

¿Cuál fue el principal desafío durante su gestión?

Más que un desafío, fue un trabajo arduo y constante de transformación institucional. Nuestra prioridad fue modernizar y fortalecer integralmente al Ministerio Público para convertirlo en una institución más cercana, eficiente y con mayor capacidad de respuesta para la población.

Esto implicó ampliar la cobertura nacional hasta alcanzar presencia en los 340 municipios del país, reducir la mora fiscal, modernizar sistemas tecnológicos, digitalizar expedientes y crear fiscalías especializadas para combatir delitos complejos como corrupción, narcotráfico, extorsiones, trata de personas y crimen organizado.

También trabajamos profundamente en mejorar la atención a las víctimas mediante modelos especializados como MAINA, MAIJU e Ix’Kem MAIMI, fortaleciendo además la independencia institucional frente a presiones internas y externas.

Todo este proceso requirió reorganización administrativa, profesionalización del personal y la implementación de nuevos mecanismos de transparencia, control y gestión por resultados.

Tras ocho años como fiscal general, ¿cuál considera que fue su mayor logro y legado?

Considero que el mayor logro fue impulsar una transformación histórica y estructural del Ministerio Público, modernizando una institución que hoy cuenta con mayor cobertura, especialización y capacidad tecnológica.

Durante ambas gestiones logramos un crecimiento superior al 300% en infraestructura fiscal, pasando de 174 a 693 sedes y alcanzando cobertura nacional en los 340 municipios del país.

El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del 2024. Fotografía: EFE.

Asimismo, creamos nuevas fiscalías y agencias especializadas, implementamos el sistema informático ASTREA, el expediente electrónico y el Modelo de Gestión Integral de Casos, permitiendo agilizar investigaciones y reducir la mora institucional heredada de administraciones anteriores.

También fortalecimos la persecución penal estratégica mediante unidades especializadas contra narcotráfico, corrupción, extorsiones y criminalidad transnacional.

Mi legado es haber dejado un Ministerio Público más moderno, accesible, tecnológicamente fortalecido y con mecanismos de atención integral para las víctimas, respaldado además por certificaciones internacionales de calidad, transparencia y seguridad institucional.

¿Cómo deja la institución del Ministerio Público tras ocho años de gestión?

Dejo una institución fortalecida tanto en su estructura como en sus capacidades operativas y tecnológicas. Hoy el Ministerio Público tiene presencia en todo el país, fiscalías especializadas, plataformas digitales de atención y sistemas modernos de gestión e investigación criminal.

Implementamos herramientas tecnológicas como ASTREA, el expediente electrónico, plataformas de denuncias digitales y sistemas de análisis criminal e inteligencia institucional. También fortalecimos la cooperación internacional, la formación permanente del personal y los mecanismos de transparencia y control interno.