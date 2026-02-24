Consuelo Porras denuncia uso indebido de su correo electrónico tras ser publicado en listado de aspirantes al MP

Justicia

Consuelo Porras denuncia uso indebido de su correo electrónico tras ser publicado en listado de aspirantes al MP

El MP emitió un comunicado sobre una denuncia interpuesta por la fiscal general María Consuelo Porras.

María Consuelo Porras, fiscal General y jefa del Ministerio Público. Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) publicó en sus redes sociales un comunicado en relación con la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.

Añadió que la funcionaria, en su condición de participante en el proceso de elección para continuar en el cargo, presentó el 20 de febrero su expediente ante la Comisión de Postulación correspondiente.

El MP afirmó que, como parte del procedimiento establecido, su dirección de correo electrónico fue incluida y divulgada públicamente en el listado oficial de participantes.

“Lamentablemente, desde esa fecha se ha detectado que personas inescrupulosas están haciendo uso indebido de dicha dirección de correo electrónico, enviando comunicaciones y realizando gestiones en nombre de Porras Argueta sin su autorización alguna”, según el ente investigador.

Agregó la Fiscalía: “Ante esta grave situación, la Dra. Porras Argueta ha presentado la denuncia penal correspondiente por el uso indebido de sus datos personales y otras figuras penales que resulten aplicables”.

En su publicación del 23 de febrero, el MP pidió a la población “que no dé crédito ni responda a correos electrónicos, mensajes o comunicaciones que aparentemente provengan de María Consuelo Porras Argueta a través de su correo personal divulgado en el listado oficial, ya que no han sido enviados por ella ni cuentan con su autorización”.

Según el ente investigador, cualquier gestión, trámite o comunicación legítima del MP o de la fiscal general se efectúa exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales.

El 20 de febrero se informó que Porras Argueta figura entre los 59 aspirantes a dirigir la Fiscalía por un nuevo período, aunque no se presentó ante la Comisión de Postulación.

Su expediente fue entregado por la abogada Evelyn Marisela Castillo García, quien evitó a la prensa y se negó a ser fotografiada, según confirmaron fuentes de la postuladora.

Para leer más: María Consuelo Porras califica su legado al frente del MP como “grandioso” y dice que la población debe estar “agradecida”

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado en Guatemala María Consuelo Porras María Consuelo Porras Argueta Ministerio Público 

