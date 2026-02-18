La fiscal general María Consuelo Porras pierde posibilidades de acceder a instancias de poder

Las posibilidades para que María Consuelo Porras continúe gozando de inmunidad luego del 17 mayo, cuando deje el cargo de fiscal general del Ministerio Público (MP), son cada vez menos, según la lectura de analistas.

La derrota que enfrentó en el Consejo Superior Universitario (CSU) es el punto de partida de los observadores, que destacan cómo Porras no fue tomada en cuenta al no recibir ni un solo voto.

El CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular y a José Luis Aguirre Pumay como suplente. Ambos formarán parte de esa Corte de Constitucionalidad (CC) a la que aspiraba la fiscal general.

Pero la derrota no significa el fin de las candidaturas de Consuelo Porras porque todavía resta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso, al igual que la Presidencia, designen magistrados constitucionales.

El revés que enfrentó la fiscal general fue en un CSU liderado por el rector Walter Mazariegos, que a criterio de organizaciones no fue "bien investigado" por el MP, por los señalamientos de fraude para su ascenso en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Pero ante un escenario de este tipo, la fiscal general ya había sido cuestionada por periodistas cuando fue a votar en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) del pasado 12 de febrero.

“Siempre se considera porque es un derecho legítimo de cualquier abogado y notario”, respondió Porras, y añadió que tiene 38 años de experiencia en el ejercicio profesional que la hacen apta para el puesto.

La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, al participar en la votación del Cang para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: AFP)

La CSJ no ha dado detalles de su proceso de designación para la CC, pero recientemente nombró a Claudia Paredes, presuntamente vetada por el gobierno de los Estados Unidos, como presidenta del Poder Judicial.

Eso le podría abrir una puerta a Porras, quien en esa declaración del 12 de febrero dijo que no ha tenido acercamientos, ni buscado apoyo de los magistrados ante una eventual candidatura.

“Jamás he sido de las personas que busca, si no que realmente siempre he puesto en manos de mi creador que soy una mujer de fe. Toda la disposición donde él quiera que me desempeñe a favor del pueblo de Guatemala, donde lo he hecho hasta el día de hoy”, dijo la fiscal general.

Reemplazada

La dirección que tiene el MP en los casi ocho años de la administración de Porras le hizo ser una de las mujeres más poderosas del país, pero ese episodio de su carrera profesional "parece estar llegando a su fin".

Esa lectura mantiene Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia. “Es lógico cuando alguien ha sido pieza clave, pero intercambiable”, resaltó.

Destaca que pese al aparente favoritismo del MP por "una persecución penal selectiva", no le ha sido suficiente para que grupos de poder la reconsideren, lo que la dejaría expuesta y sin inmunidad después del 17 de mayo.

“Ella es una pieza que se puede desechar. En el engranaje de la impunidad hemos visto cómo muchos jueces, magistrados y políticos, que en su momento fueron clave para mantener patrones de impunidad, fueron paulatinamente desechados”, recordó Ibarra.

Por su parte, Juan Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, ve otro elemento que podría estar restando apoyo a Consuelo Porras, y según él, es la forma en cómo el Ministerio Público presionó penalmente para conseguir respaldo.

El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del 2024. Fotografía: EFE.

“Creo que hay un desgaste del método de la fiscal general para mantener a sus alianzas, me refiero a las amenazas. Muchos diputados han sugerido que a veces votan luego de recibir llamadas en las que les recordaban ciertos casos penales en su contra”, señaló Muñoz.

Elecciones del 2023

La fiscal general ha acumulado sanciones internacionales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la Unión Europea, pues, según los argumentos, sus actuaciones ganaron relevancia internacional cuando el MP "atentó contra" las elecciones generales de 2023, según los observadores.

"El MP allanó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), secuestró los votos y buscó frenar los resultados electorales, que, si bien beneficiaban a ciertos sectores, ahora en el 2025 es un antecedente que nadie quiere tener cerca", recuerda Ibarra.

“Es una pieza incómoda y molesta que pasó de desmantelar los casos de Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) a querer traerse abajo todo un proceso electoral, a criminalizar a todo el mundo. Eso no afecta a los sectores poderosos que la apoyan, pero sí causa malestar que le han costado sanciones a lo largo y ancho del mundo”, señaló.

Fiscal Leonor Morales Lazo retira cajas con actas electorales durante el allanamiento en el TSE. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Ibarra y Muñoz ven pocas, por no decir nulas, las probabilidades para que Consuelo Porras obtenga una magistratura que le garantice inmunidad, al considerar que los puestos de la CSJ y el Congreso podrían ya estar acordados.

Descartan de inmediato la Presidencia y ponen en duda la designación del Congreso, por el costo político que le puede traer a los diputados apoyar a la fiscal general cuando están próximas las elecciones generales del 2027.

La última opción

Alianza por las Reformas considera que las posibilidades para que la fiscal general acceda a un puesto con inmunidad son casi nulas, pero creen que todavía podrían existir dos escenarios.

El primero va encaminado a que se entrampe, en alguna de sus fases, la comisión de postulación del MP. “No me extrañaría que traten de boicotear la postuladora para que, si bien no está ella, continúe su círculo de confianza”, dijo Muñoz.

Otro de los escenarios que visualiza el colectivo de organizaciones es que ante el fallido intento de tener inmunidad, y ante el temor de una persecución penal por el futuro MP, busque resguardo cercano en países como Nicaragua o Panamá.