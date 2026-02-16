CSU defiende la designación de sus magistrados para la Corte de Constitucionalidad

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) definió otros de los puestos para la próxima magistratura constitucional, designando a Julia Marisol Rivera Aguilar como titular y a José Luis Aguirre Pumay como suplente.

La designación de los profesionales antes citados no generó un rechazo como otras candidaturas, pero algunas voces expertas alertan que sí podrían estar rodeadas de posibles conflictos de intereses, extremo que el Consejo Superior Universitario (CSU), rechaza, defendiendo su elección.

Los nombramientos constitucionales de la casa de estudios rompió el pronóstico inicial de los analistas, que visualizaban una dupla entre Leyla Lemus y María Consuelo Porras.

Pero Lemus, actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) perdió ante Rivera al tan solo conseguir 13 votos para magistrada titular; mientras que Consuelo Porras no fue considerada para una ronda de votación de titular ni de suplente.

Para el caso de la suplencia compitieron Alejandro José Gutierréz, que tuvo 2 votos; Guillermo Demetrio España, actual integrante del CSU, que recibió 10 votos; y Aguirre Pumay que se consolidó como ganador con 24 votos.

Rivera Aguilar fue esposa de Julio Cordón, actual secretario del CSU; mientras que Aguirre Pumay, actual director del Centro Universitario de Santa Rosa, ha desfilado por distintos partidos políticos en busca de un cargo público.

#RenovaciónCC

El CSU de la USAC designa a Julia Marisol Rivera para magistrada titular de la @CC_Guatemala al obtener 23 votos; la contra propuesta fue Leyla Lemus, actual presidenta de la CC, quien perdió con 13 votos. Hubo 1 voto nulo y 1 en blanco. pic.twitter.com/Xg2qXQO1BJ — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 16, 2026

“En una sentencia dice que se debe dar preferencia a los profesores de la universidad. Ese aspecto se cuidó, yo vi positivo que se tuviera la certificación de recursos humanos y todos los postulantes pudieron demostrar su relación con la universidad”, explicó Berner García, integrante del CSU, quien fue seleccionado como vocero para comunicar las decisiones tomadas en el Consejo.

Sobre la relación sentimental que sostuvo Aguilar con Cordón fue cuestionada a los consejeros, quienes dijeron que ese extremo no fue expuesto por ninguno de los comisionados, por lo que no se dieron por enterado del antecedente.

“Ningún integrante del Consejo pidió la palabra, por lo que no se tomó en cuenta y ningún consejero lo mencionó. La discusión se basó en el uso de celulares, la convocatoria, la urna”, explicó García.

La forma de votar

El diputado José Chic, integrante del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó una exhibición personal a favor de los consejeros, buscando conocer la situación real de cada uno de sus 41 integrantes.

La sesión del CSU tuvo la participación de 38 de 41 consejeros; destacó la ausencia de Marco Vinicio de la Rosa, docente de Veterinaria, a quien no se le permitió el ingreso; y María Enriquéz Cottón, representante de de Ciencias Químicas y Farmacia, que pese a estar convocada no asistió.

En la rueda de prensa, los representantes del CSU que comparecieron ante la prensa no supieron explicar la cantidad exacta de consejeros convocados, tampoco pudieron justificar por qué se decidió realizar la sesión en la Antigua Guatemala y no en la Usac, indicando que tan solo fueron convocados.

La votación fue secreta, votando mediante una urna que estuvo en todo momento frente a los consejeros, según García; en donde también se restringió el uso de celular para evitar cualquier mal entendido, que también se expuso en la exhibición personal.

“Estuvo muy bien esa exhibición personal, porque se marca de forma clara que no hubo coacción. Nosotros estábamos en un recinto como estamos acá, sentados, con agua y café”, dijo García.

Ahora, la designación del CSU debe ser notificada a la CC y al Congreso, y este último debe de programar la juramentación de los electos junto al del resto de futuros magistrados.