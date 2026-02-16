Julia Marisol Rivera Aguilar: perfil de la magistrada titular de la CC electa por el CSU de la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala eligió este 16 de febrero a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Con 23 votos a favor, Julia Marisol Rivera Aguilar fue designada como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad y será juramentada el próximo 14 de abril. Esta será la primera vez que integre el máximo tribunal en materia constitucional del país.

La designación reviste especial importancia, ya que la CC es el máximo tribunal en materia constitucional y sus resoluciones inciden en decisiones del Estado, procesos electorales y acciones de amparo.

Julia Marisol Rivera Aguilar compitió con otros 14 aspirantes en el proceso de elección ante el CSU, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras y la actual magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus. La presencia de estos nombres convirtió la designación en una de las más observadas dentro del ámbito político y jurídico nacional.

#RenovaciónCC

El CSU de la USAC designa a Julia Marisol Rivera para magistrada titular de la @CC_Guatemala al obtener 23 votos; la contra propuesta fue Leyla Lemus, actual presidenta de la CC, quien perdió con 13 votos. Hubo 1 voto nulo y 1 en blanco. pic.twitter.com/Xg2qXQO1BJ — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 16, 2026

Perfil de Julia Marisol Rivera Aguilar

Según información de Guatemala Visible, Rivera Aguilar nació el 18 de enero de 1982. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria, egresada de la Usac en 2008, y está colegiada con el número 11594.

Actualmente se desempeña como Jueza de Primera Instancia Penal de Amatitlán, cargo que ocupa desde 2022 dentro del Organismo Judicial.

Su trayectoria incluye:

Jueza de Primera Instancia Penal de Jutiapa (2015-2022).

Jueza de Paz (2009-2015).

Contratos y datos administrativos

De acuerdo con registros oficiales, figura como contratista del Estado en 2015, con un contrato que suma Q17 mil 400.

En 2024 también laboró como asesora jurídica de la Facultad de Humanidades de la Usac.

Vínculos y contexto institucional

Rivera Aguilar fue esposa de Julio Cordón Lucero, actual secretario general y exdirector jurídico de la Usac.

Cordón integró, junto con el abogado Ragde Rivera Aquino (medio hermano de la magistrada), una red de abogados vinculada con la toma de control de la universidad durante la gestión de Walter Mazariegos, de acuerdo un documento publicado por el Movimiento Projusticia.

En materia de transparencia, Rivera Aguilar forma parte de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), agrupación que ha promovido la publicación voluntaria de declaraciones de intereses como mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas en el sistema judicial.

Resoluciones relevantes

En 2016, cuando ejercía funciones jurisdiccionales, denegó un amparo provisional promovido por la Procuraduría General de la Nación que buscaba reactivar el servicio postal estatal administrado por Correo de Guatemala, S. A..

La resolución estableció que no se presentaron nuevos fundamentos suficientes para conceder la medida cautelar solicitada, por lo que el servicio continuó sin operar mientras el caso avanzaba en instancias superiores.

4 de 10 magistrados para la CC ya han sido nombrados

Junto a Julia Marisol Rivera Aguilar, José Luis Aguirre Pumay fue electo como magistrado suplente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ante el máximo tribunal constitucional.

Con los nombrameintos de Rivera y Pumay, ya van cuatro de diez magistrados nombrados para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031. Estos dos se suman a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, quienes fueron electos el 12 de febrero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

No obstante, tanto la Usac como el CANG son solo dos de los cinco órganos que, por mandato constitucional, deben designar a un magistrado titular y un suplente para completar la integración del máximo tribunal en materia constitucional. Por lo que la integración completa de la CC para el año 2026-2031 continúa en proceso.