Guatemala

CSU designa a Julia Rivera y José Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente para la CC

La decisión de la Usac define otros dos puestos para la nueva CC que se suman a la elección del Cang que eligió a Astrid Lemus y Luis Bermejo.

En medio de protestas ciudadanas y acciones legales pendientes de respuesta, el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a sus magistrados titular y suplente para la CC.

Se trata de Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay, quienes cumplirán con la magistratura del período 2026-2031.

La decisión del CSU se llevó a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala que no permitió, por mandatos legales, la presencia de la prensa y observadores sociales.

La sesión fue convocada para las 9.30 horas, pero fuentes que prefirieron no ser citadas explicaron que la reunión no comenzó de manera puntual, lo que dilató hasta la tarde de este 16 de febrero las designaciones constitucionales.

El CSU convocó a los medios para una rueda de prensa, para informar la decisión que tomó el órgano universitario, pero hasta ahora se desconoce la mecánica que se utilizó en la votación o votaciones.

